Mandiyú jugará el Regional con la mirada puesta en el ascenso

El Torneo Regional 2026 se pondrá en marcha a fines de agosto y dará cuatro plazas para el Federal A del año siguiente. El certamen será el último, en este formato, que se disputará antes de la restructuración anunciada para el ascenso en la República Argentina.



Con la confirmación de las plazas en juego para el Federal A 2027, renació el interés de varios clubes para tomar parte del Regional. Uno de ellos es Mandiyú que informó será parte del torneo que organiza el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino.



Mandiyú sería el único equipo de la capital correntina en el Regional 2026 que comenzará a fines de agosto y terminará en diciembre.



“Vamos a hacer el esfuerzo para participar del Regional y apuntaremos al ascenso”, señaló José María Beigbeder, presidente de Mandiyú.



“Al ser un torneo corto, creemos que podemos estar en la lucha por el ascenso y a eso vamos a apuntar”, agregó el dirigente en declaraciones a El Deportivo en La Red Corrientes.



Mandiyú marcha al tope de las posiciones en el Oficial de la Liga Correntina de Fútbol y ese plantel conducido por Nicolás Ferreira y Hernán Coronel será la base para jugar el Regional, sin embargo habrá refuerzos importantes.



“En principio siempre se habla de una columna vertebral. Un refuerzo por línea. En eso ya estamos trabajando”, sostuvo.



“Ya tenemos vistos algunos jugadores con los entrenadores. Serán del Federal A”, anticipó Beigbeder.



“Hay varios clubes que están con problemas económicos y eso nos podría facilitar la llegada de los refuerzos”, sostuvo y reconoció “que algunos podrán llegar cuando ya esté en marcha la preparación o el propio torneo”.



La información sobre el Regional 2026 se conoció en los últimos días y por ese motivo a varios clubes los tomó por sorpresa. Una de las cuestiones a solucionar por Mandiyú es su localia.



“Utilizar la cancha de Boca Unidos es muy cara. Entiendo las necesidades de Boca, cada uno maneja sus número, pero estamos hablamos de una cifra muy cara”, manifestó el presidente de Mandiyú que también reconoció que “la relación después de la salida de (Lautaro) Mendoza, no quedaron muy bien, por eso vamos a dejar correr un poco el agua y después nos volveremos a sentar a hablar”.



“Este jueves estuvimos consultando sobre la cancha de Ferroviario, para saber si está habilitada para jugar el Regional”, agregó.

Clasificados



Para el Regional 2026 cada Liga y las federaciones homologadas tienen sus plazas garantizadas. Podrán jugar los clubes interesados y que cumplan los requisitos solicitados por el Consejo Federal aunque no se hayan disputados los torneos clasificatorios.



La provincia de Corrientes tiene nueve lugares disponibles, de acuerdo al siguiente detalle: Bella Vista (1), Capital (2), Curuzú Cuatiá (1), Goya (1), Mercedes (1), Monte Caseros (1), Saladas (1) y Federación Correntina (1).



El plazo establecido para confirmar la participación en el certamen es hasta el 15 de agosto.