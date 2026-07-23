Zárate está en los cuartos de final del M25 de San Pablo

El tenista correntino Carlos María Zárate se clasificó para disputar los cuartos de final del torneo M25 de San Pablo, Brasil que se disputa sobre polvo de ladrillo.



Zárate (386º en el ránking de la ATP) venció este jueves al colombiano Salvador Price (1.204º) por 6-3, 6-7 (3-7) y 6-3 después de 3 horas y 27 minutos de juego en las canchas del Esporte Clube Pinheiros.



A lo largo del encuentro, Zárate (21 años) quebró en siete oportunidades el servicio de su rival, mientras que Price (también de 21 años) lo hizo en cinco oportunidades.



Además el correntino cometió 13 dobles faltas contra 4 de su rival. Zárate tuvo dos match point a su favor en el segundo set, no los pudo concretar, perdió en tie break pero mostró carácter para tomar el control del juego en el tercero.



Este viernes, por los cuartos de final, Zárate se medirá frente al brasileño Paulo André Saraiva Dos Santos (498°), octavo favorito, que viene de eliminar a su compatriota Joao Víctor Couto Loureiro (836°) por 6-1 y 6-0.



Zárate, cuarto preclasificado, debutó el martes en el certamen paulista con un triunfo sobre el brasileño Francisco Fontes Damorim por 6-7 (3-7), 6-4 y 6-0.