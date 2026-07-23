Benjamín Traverso se presenta en el autódromo de La Plata

La séptima fecha de la Fórmula 3 Metropolitana se vivirá este fin de semana en el autódromo Roberto Mouras de La Plata, Buenos Aires, con la presencia del correntino Benjamín Traverso.



La actividad en la pista con la chicana incluida dará inicio este viernes con los entrenamientos (tres) y la clasificación que se realizará en tres grupos.



El sábado 25, a las 11, darán inicio las series (5 vueltas cada una) y la primera final (12 vueltas o 20 minutos) del fin de semana se largará a las 14.37, para esta carrera se armará la grilla de acuerdo a las series clasificatorias.



La segunda final (12 vueltas o 20 minutos) de la séptima fecha será el domingo 26, desde las 11,48. El ordenamiento de los autos para la largada será de acuerdo a la primera carrera del fin de semana.



“Llegamos a la séptima fecha en La Plata con buenas expectativas. La realidad es que, como siempre, tenemos un auto para pelear por la carrera, no se nos viene dando los resultados esperados”, reconoció Traverso que marcha en la séptima ubicación del campeonato.



“Vamos a tratar de maximizar el potencial y hacer lo mejor posible. Esta fecha es con chicana, así que es un poco especial, nunca corrí en esta variante, así que vamos a intentar adaptarnos lo más rápido posible”, agregó el piloto a Tribuna 2.



“Sumar fuerte también sirve, pero estamos para pelear la carrera y buscar la victoria”, manifestó el piloto del Satorra Competición.