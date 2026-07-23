Nordeste disputará el torneo Madre de Ciudades

El seleccionado M17 de la Unión de Rugby del Nordeste (Urne) participará de una nueva edición de la Copa Madre de Ciudades, que se disputará en las instalaciones de Santiago Lawn Tennis Club.

El certamen que también tendrá la participación de Tucumán, Salta y Santiago del Estero se disputará en forma completa este sábado.

Nordeste, que tiene como entrenador principal a Genaro Carrió, enfrentará a Santiago del Estero desde las 11. A las 13.20 se medirá frente a Salta y a las 15 enfrentará a Tucumán.

La competencia de primer nivel le permitirá a los chicos de Corrientes y Chaco sumar experiencia, tomar rodaje y avanzar con la preparación de cara al Argentino Juvenil.

El plantel de Nordeste para viajar a Santiago del Estero está compuesto por 28 jugadores. La nómina es la siguiente:

Julián Miño, Gonzalo Insaurralde, Matheo Normandin, Agustín Acosta, Juan Bautista Verlik, Julián Betzel, Ezequiel Lencina, Elías Gnus, Francisco Auchter, Juan Bautista Piatti, Pedro Pared, Santiago Arnaudin, Juan Bautista Sobrado y Patricio Irigoyen.

También fueron convocados Agustín Beber Lertora, Iñaki Ottavis, Diego Corrales, Lisando Piragine, Ignacio Gándara, Ilario De Belaustegui, Evaristo Relats, Franccesco Navas, Joel Quiroz, Jeremías Fratti Itkin, Bautista Vallejos Jantus, Emiliano Acuña, Sebastián Martins De Coco y Bruno Manassi.

Junto a Carrió, el cuerpo técnico de la Urne se completa con Luciano Artal (entrenador), Jorge Romero (entrenador), Marcelo Pecorelli (preparador físico), Lucas Maidana (fisio) y Federico Salto (manager). La delegación se completará con Francisco García (presidente de la Urne) y Carlos Leonelli (dirigente).