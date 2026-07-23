Boca sacó una mínima ventaja en la ida de los playoffs

Boca Juniors venció como local a O’Higgins de Chile por la mínima ventaja en el partido de ida los playoffs de la Copa Sudamericana. El encuentro que se jugó en La Bombonera terminó 1 a 0 a favor del local con el gol marcado por Miguel Merentiel.



En el Xeneize, donde marcó el regreso oficial de Rodolfo Arruabarrena como DT, fueron titulares Leandro Paredes que el pasado domingo disputó la final del Mundial 2026 y el delantero Sebastián Villa que fue recibido con silbidos.



Miguel Merentiel marcó el único gol del partido. El delantero uruguayo recibió un pase de cachetada de Leandro Paredes y definió con calma ante la salida del arquero chileno Omar Carabalí para poner el 1-0 a los 43 minutos del primer tiempo.



Boca sacó adelante una complicada etapa en la Bombonera para marcharse al vestuario con la ventaja mínima 1-0 ante O’Higgins. El cuadro trasandino tuvo las ocasiones más claras, incluso forzó una atajada de Álvaro Montero frente a un remate frontal de Martín Sarrafiore, pero el Xeneize mejoró a partir de la pausa de hidratación.



Cuando parecía que el primer tiempo se iba sin goles, Leandro Paredes sacó a relucir una de sus marcas registradas con un pase pinchado de tres dedos para Miguel Merentiel, que -habilitado por centímetros- controló y abrió el pie para poner el 1-0 del Xeneize antes del descanso.



En el complemento, Boca tomó el control del juego pero sin profundidad en el ataque frente a un rival que se replegó y se olvidó de atacar. En los minutos finales ingresó el goyano Kevin Zenón en reemplazo de Villa.



El cuadro visitante mostró una merma física significativa para la segunda parte pero el anfitrión no lo aprovechó



Boca Juniors volverá a jugar este domingo desde las 19:30 ante Deportivo Riestra como visitante por la primera fecha del Torneo Clausura con el arbitraje de Hernán Mastrángelo y el próximo jueves a partir de las 21:30 afrontará la revancha frente a O’Higgins en el Estadio El Teniente de Rancagua. El ganador de la serie se medirá a Recoleta de Paraguay en los octavos.