Una entidad contradijo a la Fifa y eligió a Messi como el mejor jugador del Mundial 2026

La Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (Iffhs) eligió a Lionel Messi como el mejor jugador del Mundial 2026 y contradijo la decisión de la Fifa, que había entregado esa distinción al español Rodri.

Para la entidad especializada en estadísticas e historia del fútbol, el capitán argentino fue el futbolista más destacado de la Copa del Mundo disputada en Estados Unidos, Canadá y México.

La organización, fundada por el alemán Alfredo W. Pöge, difundió su evaluación del torneo y sostuvo que Messi merecía ser reconocido como el mejor jugador del Mundial. Según explicó, el veredicto fue "inequívoco", una postura que se diferenció de la adoptada por la Fifa tras la consagración de España.

El organismo valoró especialmente el nivel mostrado por el rosarino a lo largo de la competencia y entendió que su rendimiento individual estuvo por encima del resto de los futbolistas, independientemente del resultado de la final.

Los números que respaldaron la elección

Con 39 años, Messi completó un Mundial sobresaliente. El delantero de Inter Miami disputó ocho partidos, convirtió ocho goles, repartió cuatro asistencias y cerró el certamen con un promedio de 8,33 de calificación.

Además, la Iffhs destacó que el argentino logró imponerse en el torneo frente a figuras de la nueva generación como Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Jude Bellingham y Erling Haaland, pese a llegar desde una liga de menor exigencia competitiva que las principales competencias europeas.

El nivel del capitán sorprendió incluso por el contexto en el que arribó al Mundial. Más allá de ser considerado uno de los mejores futbolistas de la historia, su edad y su presente en la MLS hacían pensar que tendría un papel menos determinante. Sin embargo, terminó siendo una de las grandes figuras de la competencia.

La influencia del capitán en el camino de Argentina

La publicación también remarcó el peso que tuvo Messi dentro del equipo dirigido por Lionel Scaloni. Según la Iffhs, la Selección argentina difícilmente habría llegado a la final sin la influencia de su capitán, quien lideró al equipo durante todo el torneo.

Finalmente, la Albiceleste cayó 1-0 ante España en el partido decisivo y no pudo defender el título obtenido en Qatar 2022, aunque el rendimiento del rosarino fue uno de los aspectos más destacados del certamen.

El equipo ideal dejó afuera a Rodri

Más allá de la elección individual, la Iffhs también dio a conocer el once ideal del Mundial 2026. Messi apareció entre los tres delanteros titulares junto a Kylian Mbappé y Lamine Yamal, mientras que el mediocampo quedó integrado por Jude Bellingham, Michael Olise y Ousmane Dembélé.

En esa formación Rodri no tuvo lugar, pese a haber sido elegido por la Fifa como el ganador del Balón de Oro del Mundial gracias a su aporte en el seleccionado español campeón del torneo.

De esta manera, la Iffhs volvió a marcar distancia respecto del máximo organismo del fútbol y dejó en claro que, para sus especialistas, Lionel Messi fue el futbolista más destacado del Mundial 2026.

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