Zárate quedó eliminado en el M25 de San Pablo

La presencia del correntino Carlos María Zárate en el torneo M25 de San Pablo, Brasil, llegó a su fin este viernes al perder su encuentro de cuartos de final.



Zárate (386º en el ránking de la ATP) se presentó esta tarde en la cancha central del Esporte Clube Pinheiros donde perdió frente al brasileño Paulo André Saraiva Dos Santos (498°), octavo preclasificado, por 6-4 y 6-3 en 1 hora y 43 minutos de juego.



El correntino tuvo inconvenientes con su servicio y el rival de 26 años lo aprovechó. Saraiva Dos Santos logró cuatro quiebres en 11 oportunidades, mientras que Zárate lo hizo una vez en dos posibilidades.



Zárate, cuarto preclasificado y con su mejor escalafón internacional histórico, debutó el martes en el certamen paulista con un triunfo sobre el brasileño Francisco Fontes Damorim, jugador de 18 años sin ránking ATP que recibió una invitación para jugar el certamen, por 6-7 (3-7), 6-4 y 6-0. En tanto que el jueves derrotó al colombiano Salvador Price (1.204º) por 6-3, 6-7 (3-7) y 6-3.



La próxima semana, Zárate volverá a presentarse en San Pablo para jugar un M15. El correntino partirá como primer preclasificado.



