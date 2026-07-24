El correntino José Manuel López dejó pasar unos días para reflexionar sobre su debut mundialista. Publicó un emotivo mensaje donde relata que cumplió un sueño, agradeció el respaldo del pueblo y lanzó un emotivo orgullo donde resaltó el sentimiento de argentinidad.



El delantero de 25 años, oriundo de la ciudad correntina de San Lorenzo, formó parte de la selección Argentina, subcampeona de la Copa del Mundo 2026.



“El mayor de mis sueños siempre fue representar a mi país”, se titula la publicación que realizó “El Flaco” en sus redes sociales con varias fotos de la ceremonia de premiación del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

“Hoy, después de varios días, quiero empezar agradeciendo a toda la gente que nos acompañó desde donde pudo, y a cada persona que fue parte de este camino, desde el primer hasta el último día”, señala el comunicado.“No terminó de la forma en la que lo soñábamos, y duele. Pero si hay algo que nos representa como argentinos es la capacidad de levantarnos y volver a empezar”, comentó.“Llevar esta camiseta es el mayor orgullo de mi vida. Todo lo que vivimos juntos este último mes fue increíble y va a quedar para siempre en mi corazón”, agregó López que tuvo participación en dos partidos.

“Ahora solo queda seguir trabajando, creciendo y preparándonos para lo que viene. Gracias a cada argentino por hacernos sentir tan especiales en cada rincón donde nos tocó jugar”, resaltó.“Ser argentino es nuestro mayor orgullo, y es algo que llevamos con nosotros a cada lugar del mundo. Gracias”, concluyó.