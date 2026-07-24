Corrientes busca un lugar en la final del Argentino de mini

El Club Básquetbol Córdoba de la capital provincial será la sede desde este sábado del Final Four de la categoría mini femenino del Campeonato Argentino de Federaciones. La selección de Corrientes es una de las cuatro participantes.



Los equipos que abrirán las semifinales de este sábado a las 18 serán FeBAMBA y Córdoba. A su término, a las 20, las anfitrionas se enfrentarán al combinado de Santa Fe.



El domingo por la mañana se jugarán el partido por el tercer puesto y la gran final del certamen. A las 9:30, los equipos que resulten perdedores en semifinales saldrán a competir por un lugar en el podio de la competición. Mientras que a las 11:30 se disputará la gran final.



Las chicas correntinas llegan a esta instancia después de superar de gran manera las etapas clasificatorias. En la Fase Regional que también se jugó en cancha de Córdoba dejó en el camino a Chaco, Entre Ríos y Misiones. Mientras que en la segunda etapa, con localia en Esquina, ganó el triangular donde participaron Córdoba y Jujuy.



Las cordobesas, por su parte, hicieron su estreno en esa segunda etapa, y quedaron segundas en el triangular.



Por su parte, FeBAMBA y Santa Fe también se estrenaron en la segunda fase, donde superaron a Mendoza.



La definición se podrá seguir en vivo a través de basquetpass.tv, en tanto que el valor de las entradas por jornada se fijó en $5.000.



El plantel correntino conducido técnicamente por Verónica González está integrado por: Zoe Monzón (Regatas), Olivia Pérez (Regatas), Catalina Moulin (Regatas), Catalina Barrios (Alvear), Delfina Barriola (Sagrado Corazón), Sofía Franco (Sagrado Corazón), Isabella Buffa (Unión), Martina Ferragut (Unión), Melisa Lezcano (Juventud Unida), Zoe Lezcano (Juventud Unida), Juana Espinoza (Sportiva), Sofía Giménez Defagot (Sportiva), Ema Ramírez (Sportiva) y Justina Prieto (Sportiva).