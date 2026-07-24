Traverso quedó relegado en la clasificación de la séptima fecha

La clasificación de la séptima fecha de la Fórmula 3 Metropolitana no fue la esperada por Benjamín Traverso. El piloto esquinense que corre con un auto preparado por el Satorra Competición quedó decimosexto y este sábado buscará avanzar posiciones.



Bajando la persiana de la primera jornada de actividad para la categoría en el autódromo “Roberto Mouras” de La Plata, utilizando la variante perimetral con chicana por primera vez en casi 3 años, destacándose el puntero Malek El Bacha como poleman.



El compañero de equipo de Traverso, aventajó a Agustín Sexe (Claverie 3 Pro Racing) en la tanda decisiva, tercero resultó Agustín Fulini con la unidad del MAF Racing, cuarto quedó Karim Fara en su ingreso al Satorra Competición, y completó los 5 de adelante Jerónimo Memmo sobre la máquina del CB Racing.



Traverso, que mostró un rendimiento creciente en las tandas de entrenamiento, no pudo completar una buena clasificación.



“Se nos complicó con la goma nueva”, comentó Traverso que finalizó en el 16º lugar. Pese al inconveniente, el joven piloto se mostró con optimismo: “a remontar”, sostuvo.



Las series de este sábado se largarán a partir de las 11 horas, con transmisión televisiva en vivo por Canal 9 y Motorplay, en la primera de ellas largaran adelante Malek El Bacha y Karim Fara, en la segunda batería lo harán Agustín Sexe y Jerónimo Memmo y en el tercer parcial Agustin Fulini y Francisco Olaverría.

A las 14.37 se largará la primera final del fin de semana. Será a 12 vueltas o 20 minutos de duración. La grilla se ordenará de acuerdo a los resultados de la series.