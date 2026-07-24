Independiente enfrenta a Mandiyú, un duelo con sabor a revancha

La cuarta fecha del Torneo Oficial de Primera División A en la ciudad de Corrientes comenzará a jugarse este sábado y culminará el miércoles 29.



El partido destacado de la jornada sabatina será el que protagonizarán Independiente y Mandiyú, choque que reedita la reciente final de la Copa de la Liga.



En el primer certamen de la temporada, el equipo del barrio Unión se quedó con el título desde el punto del penal.



Al choque de este sábado, Mandiyú llega como único puntero al ganar los tres partidos que disputó, mientras que Independiente viene de sumar su primera victoria al golear a Yaguareté 5 a 0.



Los escoltas Ferroviario y Mburucuyá tendrán rivales complicados en la presente fecha. El conjunto verdolaga visitará a Mburucuyá, mientras que el azulgrana enfrentará a Talleres.



Otro de los duelos interesantes de la jornada sabatina será el que protagonizarán Lipton y Cambá Cuá. Los dos equipos tienen 5 puntos y están invictos en el certamen que organiza la Liga Correntina de Fútbol.



También se medirán este sábado Doctor Montaña - Yaguareté, Libertad - Sacachispas y Empedrado - Sportivo. La fecha se completará el miércoles 29 con el encuentro que protagonizarán Boca Unidos y Curupay.

Programación



La cuarta fecha del Oficial de Primera División A se jugará en dos días. El programa de partidos es el siguiente:



Sábado 25



Cancha de Libertad: 14.00 Doctor Montaña vs. Yaguareté y 16.00 Libertad vs. Sacachispas.



Cancha de Sportivo: 14.00 Empedrado vs. Sportivo y 16.00 Independiente vs. Mandiyú.



Cancha de Mburucuyá: 15.00 Mburucuyá vs. Ferroviario.



Cancha de Alvear: 15.00 Talleres vs. Huracán.



Cancha de Lipton: 16.00 Lipton vs. Cambá Cuá.



Miércoles 29:



Cancha de Boca Unidos: 15:00 Boca Unidos vs. Curupay.

Así se ubican



Cumplidas tres fechas en el Oficial de la categoría superior, las posiciones están de esta forma: Mandiyú 9 puntos, Ferroviario y Huracán 7, Sacachispas, Boca Unidos y Sportivo 6, Cambá Cuá y Lipton 5, Independiente, Mburucuyá, Empedrado y Talleres 4, Doctor Montaña, Curupay, Libertad y Yaguareté 0.