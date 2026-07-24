Se pone en marcha el Oficial de Primera B

Un encuentro abrirá este sábado el Torneo Oficial de Primera B en la Liga Correntina de Fútbol. El certamen que reúne a 10 equipos entregará dos plazas para la división A del 2027.



El certamen tendrá menos cantidad de participantes respecto al 2025. Los descendidos Soberanía e Invico no serán parte del torneo. Tampoco estará Juventud Naciente de San Luis del Palmar y lógicamente los dos ascendidos el año pasado: Doctor Montaña y Yaguareté.



La fecha tendrá un adelanto este sábado, mientras que el domingo se jugarán los restantes cuatro cotejos.



En la primera etapa jugarán todos contra todos a una rueda. Para la segunda fase, los equipos serán divididos en dos grupos. Los ubicados en posiciones impares integrarán la Zona A y los ubicados en pares lo harán en la Zona B.



En la segunda etapa volverán a jugar todos contra todos a una rueda, y habrá un interzonal (con los que van quedando libre) por fecha.



Todos los puntos, de la primera y segunda fase, se acumularán en una tabla general. El que más punto sume será declarado campeón y se quedará con el primer ascenso. Los ubicados del segundo al quinto lugar definirán el segundo pasaje a la Primera A con cruces semifinales y final, cada a instancia a partido único.

El programa de partidos es el siguiente:



Sábado 25



Cancha de Lipton: 14.00 Peñarol vs. Quilmes.



Domingo 26



Cancha de Alvear: 14.00 San Marcos vs. Avear y 16.00 Barrio Quilmes vs. Robinson.



Cancha Rivadavia: 14.00 Alumni vs. Rivadavia y 16.00 Villa Raquel vs. San Jorge.