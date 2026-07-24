Leandro Paredes negó un complot tras la final del Mundial: "España fue superior"

Después de la victoria de Boca ante O’Higgins de Chile por la Copa Sudamericana, Leandro Paredes habló sobre los rumores de un supuesto complot contra la Selección Argentina en la final del Mundial.

El volante fue contundente al referirse a las versiones que comenzaron a circular después de la definición de la Copa del Mundo. El mediocampista de la Selección aseguró que el plantel nunca les dio importancia y remarcó que España fue superior durante el partido decisivo.

“Somos conscientes de que hicimos un gran Mundial, pero en la final España fue superior, mereció ganar y ser campeón. Hay que felicitarlos”, dijo el mediocampista al ser consultado sobre el tema.

El orgullo por la campaña argentina: "No tenemos que aclarar nada"

Más allá de la frustración por haber quedado a un paso del título, Paredes destacó el logro del equipo. “Nos queda el sabor amargo de estar tan cerca y no poder lograrlo, pero al mismo tiempo estamos orgullosos porque dimos hasta lo que no teníamos en cada partido. Creo que la gente se sintió reflejada con eso", afirmó.

El futbolista también descartó que exista algún aspecto pendiente por aclarar respecto de la final. “No tenemos que aclarar nada, jugamos una final del mundo, España fue un justo ganador y no hay nada más que eso”, sostuvo.