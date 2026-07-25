Benjamín Traverso logró un gran avance en La Plata

Benjamín Traverso redondeó un buen sábado en el autódromo Roberto Mouras de La Plata donde se presentó la Fórmula 3 Metropolitana.



El esquinense que forma parte del Satorra Competición logró avanzar varios puestos en la serie y en la primera final de la séptima fecha terminó con un gran quinto puesto. “Hicimos un buen avance”, sostuvo Traverso.



La fecha que se corre en el circuito con chicana del autódromo Roberto Mouras había arrancado con sabor amargo para Traverso dado que en la clasificación del sábado terminó retrasado (puesto 16) al no tener una buena adaptación con la gomas nuevas.



La jornada del sábado cambiaron las sensaciones. En la segunda serie terminó cuarto y eso le permitió largar la final desde el 11º lugar.



A lo largo de la carrera se vieron buenas maniobras de sobrepaso, con mucho respeto entre los pilotos para evitar choques. Traverso concluyó en el quinto lugar y suma puntos importantes para el campeonato.



Malek El Bacha dominó de principio a fin la primera final. El piloto del Satorra Competición impuso un ritmo demoledor para conseguir su segunda victoria de la temporada y consolidarse como líder del campeonato.



Agustín Sexe aprovechó un gran comienzo para quedarse con el segundo lugar y regresar al podio junto al Claverie 3 Pro Racing. Por su parte, Stéfano Polini (Satorra Competición) protagonizó una gran remontada para completar el podio y cerrar un excelente trabajo.



Francisco Olaverría (Claverie 3 Pro Racing) finalizó cuarto, mientras que Traverso completó el quinteto de punta y se ubica en el sexto lugar del campeonato.



La segunda fina de la séptima fecha se correrá este domingo desde las 11.45. Será a 12 vueltas o 20 minutos de duración y la grilla se ordenará de acuerdo a las posiciones de la carrera de este sábado.



