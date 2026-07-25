Murió Horacio Muratore, el único argentino que presidió la FIBA

A los 74 años murió Horacio Muratore, presidente de la Confederación Argentina de Básquet entre 1992 y 2008 y uno de los dirigentes más trascendentes en la historia del deporte argentino.



Nacido en Tucumán, desarrolló una trayectoria excepcional que lo llevó a convertirse en el único argentino en presidir la Federación Internacional de Básquet (FIBA) entre 2014 y 2019.



Su trayectoria refleja el incansable compromiso y dedicación por el básquet, completando el camino desde su club Tucumán BB hasta FIBA, pasando por la Federación de Tucumán, CAB, CONSUBASQUET y FIBA Américas.



Durante su gestión al frente de la CAB, con un gran respaldo a Corrientes, se sentaron las bases de una de las etapas más exitosas del básquet nacional, proceso que tuvo su máxima expresión con la histórica Generación Dorada. Más tarde, desde la presidencia de FIBA, impulsó profundas transformaciones para el crecimiento del básquet a nivel mundial, dejando una huella imborrable en el desarrollo de nuestro deporte.