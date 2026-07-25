Un correntino está dentro de los jóvenes talentos de la AAT

El nuevo Departamento Técnico Argentino (DeTA) de la Asociación Argentina de Tenis (AAT) desarrolló en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard) una Concentración Nacional de Transición destinada a jugadores de las categorías sub 10 y primer año de sub 12. Entre los participantes estuvo el correntino Bautista Miño, chico que forma parte de la Academia de Tenis del Club San Martín.



De la actividad en el Cenard participaron entrenadores de tenis y preparación física del DeTA, invitados que aportaron sus conocimientos en distintas especialidades para hacer la actividad más integral, y los equipos de trabajo y familias de cada jugador.



El encuentro contó con 16 jugadores, la mitad de primer año de sub 12 y la otra, de sub 10. Con paridad de varones y mujeres, se trató de una actividad bien representativa a nivel nacional, ya que dijeron presente las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza, Salta, Entre Ríos, Corrientes, Tucumán, Córdoba y Capital Federal.



Por Corrientes y como único representante del NEA estuvo Bautista Miño chico que tiene como profesor en el Club San Martín a Antonio Martínez. El correntino forma parte de la categoría Sub 12 y luego del paso por el Cenard continúa con su agenda competitiva en Salta en el Torneo Regional de la AAT.



La convocatoria llegó gracias a su buena ubicación en el ránking y al criterio técnico de los formadores de la AAT. El objetivo en el mediano plazo es el Sudamericano del próximo año.

A lo largo de cuatro días, pasaron por el CeNARD los entrenadores Carlos Berlocq (desarrollo táctico), Alejandro Cerúndolo (competición y planificación), Alejandra Tellechea (la nueva mirada del talento) y Guillermo Franco (ciclo de movimiento y estructura técnica). También, el nutricionista Fernando Beninati (herramientas de nutrición para jugadores) y la psicóloga Fiorella Perna, quien realizó actividades en cancha con los jugadores y una charla con sus familiares.



“Estamos muy felices de haber recibido a estos 16 chicos. En este encuentro de tecnificación trabajamos con las camadas de transición. La idea es hacer un seguimiento antes de tiempo y poder trabajar de forma integral en la parte táctica, técnica, física, habilidades psicológicas, tener registros biomecánicos y antropométricos. Es un trabajo a largo plazo que inicia en la base”, explicó Gonzalo Pressón, coordinador del área del DeTA junto a Valeria MacLoughlin.



“Es importante ya desde ahora conocer a los chicos y hacer un seguimiento. No sólo de los jugadores, sino de sus equipos de trabajo y sus familias. Así podremos acompañarlos desde temprana edad para hacer un trabajo de calidad. Empezando ahora, nos vamos a encontrar, dentro de unos años, con resultados más sólidos”.



A lo largo de la concentración se realizaron entrenamientos técnico-táctico, evaluación protocolizada, competición controlada, talleres prácticos formativos y mentorías y observación activa.