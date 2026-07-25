Vilas quedó noveno en la clasificación

El TC Pista Mouras disputará este domingo su séptima fecha del campeonato 2026 en el circuito con chicana del autódromo Roberto Mouras de La Plata, Buenos Aires.



La actividad comenzó este sábado y el goyano Ignacio Vilas terminó noveno en la clasificación. El piloto que conduce un Dodge del Galarza Racing fue octavo en la primera tanda de entrenamiento y quedó noveno en la segunda.



Dante Rubiera Hainze marcó el mejor tiempo de la tanda clasificatoria. El piloto del Ford del Spataro Racing, marcó 1:34.222 y se llevó su segunda pole position de la temporada. En segundo lugar estuvo Iñaki Arrías, líder del campeonato, con el Falcon del Candela Competición. Quien ocupó la tercera colocación fue Ignacio Lovich, con una Dodge del Canning Motorsport.



Vilas, que marcha cuarto en el campeonato y que ganó en la primera fecha, tendrá que buscar avanzar posiciones desde la serie para no alejarse de la lucha por el título.



Este domingo desde las 9:20 horas, se disputará la serie única, que tendrá a Dante Rubiera Heinze e Iñaki Arrías desde la primera fila.



La única final del fin de semana se correrá a partir de las 15.15. Será a 12 vueltas o 20 minutos de duración.