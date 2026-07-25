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LIGA CORRENTINA DE FÚTBOL

Mandiyú empató y ahora comparte el liderazgo con Ferroviario

El albo igualó con Independiente y el verdolaga superó como visitante a Mburucuyá. 

Por El Litoral

Sabado, 25 de julio de 2026 a las 19:37
Gentileza Ferroviario

El Torneo Oficial de Primera División A en la Liga Correntina de Fútbol quedó con dos punteros al disputarse este sábado en forma parcial la cuarta fecha.

Mandiyú empató y ahora comparte la primera ubicación con Ferroviario (foto) que ganó su compromiso. Huracán igualó y dejó pasar la oportunidad de llegar a lo más alto.

Independiente y Mandiyú, recientes finalistas de la Copa de la Liga, igualaron en 1 tanto en el partido destacado de la jornada sabatina. El empate privó al albo para mantenerse como único puntero, ahora comparte ese lugar con Ferroviario.

Juan Manuel Leguizamón marcó el tanto del conjunto del barrio Unión, mientras que Alejandro Barboza lo hizo para el Albo.

Con gol de Maximiliano Valenzuela, Ferroviario superó como visitante a Mburucuyá 1 a 0 para regresar a la primera ubicación del certamen.

Huracán Corrientes empató con Talleres en 2 tanto y desaprovechó la oportunidad de escalar a lo más alto de las posiciones. Los goles para el azulgrana lo marcaron Brian Ruiz Díaz y Jorge Silva, mientras que para el elenco portuario Leonel Morínigo en dos oportunidades.

Sacachispas le ganó Libertad 3 a 1 y quedó como escolta de los dos punteros.

Una contundente victoria logró Empedrado sobre Sportivo. Se impuso 4 a 1 y se prendió en la lucha por los primeros puestos. Gonzalo Rodríguez en dos oportunidades, Ricardo Fernández Ibarrola y Santiago Solís marcaron los goles para el vencedor, mientras que Jonathan Parra lo hizo para el albiverde.

En duelo entre invictos, Cambá Cuá superó a Lipton 2 a 0 con las conquistas de Julio Sena y Ezequiel Velázquez.

En la parte baja de la tabla, Montaña y Yaguareté sumaron sus primeros puntos al empatar sin abrir el marcador.

La fecha se completará el miércoles 29 con el partido que sostendrán Boca Unidos y Curupay desde las 15 en el complejo Leoncio Benítez.

Así se ubican

Cumplida parcialmente la cuarta fecha, las posiciones del Oficial quedaron de esta manera: Mandiyú y Ferroviario 10 puntos, Sacachispas 9, Huracán y Cambá Cuá 8, Empedrado 7, Boca Unidos y Sportivo 6, Independiente, Lipton y Talleres 5, Mburucuyá 4, Montaña y Yaguareté 1, Curupay y Libertad 0

Lo que viene

La quinta fecha contempla estos encuentros: 

Sacachispas vs. Empedrado

Sportivo vs. Talleres

Curupay vs. Libertad

Mandiyú vs. Montaña

Huracán vs. Independiente

Yaguareté vs. Lipton

Cambá Cuá vs. Mburucuyá

Ferroviario vs. Boca Unidos

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