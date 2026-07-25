Mandiyú empató y ahora comparte el liderazgo con Ferroviario

El Torneo Oficial de Primera División A en la Liga Correntina de Fútbol quedó con dos punteros al disputarse este sábado en forma parcial la cuarta fecha.



Mandiyú empató y ahora comparte la primera ubicación con Ferroviario (foto) que ganó su compromiso. Huracán igualó y dejó pasar la oportunidad de llegar a lo más alto.



Independiente y Mandiyú, recientes finalistas de la Copa de la Liga, igualaron en 1 tanto en el partido destacado de la jornada sabatina. El empate privó al albo para mantenerse como único puntero, ahora comparte ese lugar con Ferroviario.



Juan Manuel Leguizamón marcó el tanto del conjunto del barrio Unión, mientras que Alejandro Barboza lo hizo para el Albo.



Con gol de Maximiliano Valenzuela, Ferroviario superó como visitante a Mburucuyá 1 a 0 para regresar a la primera ubicación del certamen.



Huracán Corrientes empató con Talleres en 2 tanto y desaprovechó la oportunidad de escalar a lo más alto de las posiciones. Los goles para el azulgrana lo marcaron Brian Ruiz Díaz y Jorge Silva, mientras que para el elenco portuario Leonel Morínigo en dos oportunidades.



Sacachispas le ganó Libertad 3 a 1 y quedó como escolta de los dos punteros.



Una contundente victoria logró Empedrado sobre Sportivo. Se impuso 4 a 1 y se prendió en la lucha por los primeros puestos. Gonzalo Rodríguez en dos oportunidades, Ricardo Fernández Ibarrola y Santiago Solís marcaron los goles para el vencedor, mientras que Jonathan Parra lo hizo para el albiverde.



En duelo entre invictos, Cambá Cuá superó a Lipton 2 a 0 con las conquistas de Julio Sena y Ezequiel Velázquez.



En la parte baja de la tabla, Montaña y Yaguareté sumaron sus primeros puntos al empatar sin abrir el marcador.



La fecha se completará el miércoles 29 con el partido que sostendrán Boca Unidos y Curupay desde las 15 en el complejo Leoncio Benítez.

Así se ubican



Cumplida parcialmente la cuarta fecha, las posiciones del Oficial quedaron de esta manera: Mandiyú y Ferroviario 10 puntos, Sacachispas 9, Huracán y Cambá Cuá 8, Empedrado 7, Boca Unidos y Sportivo 6, Independiente, Lipton y Talleres 5, Mburucuyá 4, Montaña y Yaguareté 1, Curupay y Libertad 0

Lo que viene



La quinta fecha contempla estos encuentros:



Sacachispas vs. Empedrado



Sportivo vs. Talleres



Curupay vs. Libertad



Mandiyú vs. Montaña



Huracán vs. Independiente



Yaguareté vs. Lipton



Cambá Cuá vs. Mburucuyá



Ferroviario vs. Boca Unidos