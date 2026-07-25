Eduardo Román, alma mater del boxeo correntino

Desde la contratación de quienes tienen que traer las sillas, armarlas, ordenarlas, el sonido, las luces, bajar el ring, armarlo, controlar las cuerdas, que todo esté bien para empezar el espectáculo, en fin, una serie de elementos que a veces se complican. Si a eso le sumamos el pago de estadía a los boxeadores que vienen (hotel) de otro lado, árbitros, jurados, etc. tendremos un panorama complejo. Todo eso lo hacía con pasión Eduardo Román y aunque muchos lo criticaron en su momento, era el único que hacía por el boxeo. Después de su muerte, acaecida el 28 de junio del 2004, lo dijimos oportunamente, también murió el boxeo en Corrientes, hubo un antes y un después, el boxeo fue desapareciendo lentamente y actualmente hay algunos esporádicos festivales con figuras desconocidas, si bien la actividad sigue, no es lo mismo.

La última nota



Quien esto escribe tuvo la oportunidad de realizarle una última nota a Eduardo Román, pocos días antes de su muerte. Y como si él presagiara algo, contó toda su vida desde sus inicios en el boxeo.. Por su valor histórico, creemos que es importante recordarla. “Ya de muy chico sentía atracción por este deporte, cuando tenía 10 años y a los 13 me calcé los guantes. Para mí el boxeo era todo, en el año 48 estaba en la primaria en el Colegio Don Bosco, y comencé a practicar boxeo a escondidas de mis padres. Papá era de la Armada y estaba siempre en Buenos Aires, mi madre no tenía problemas, solo quería que estudie, tuve problemas con los curas, porque las peleas eran los viernes y a veces tenía que escaparme. Llegué a hacer 18 peleas en el Club Sportivo y un gran amigo era Laucha Cabral, que siempre me acompañaba, otro era el futbolista Marcelo Meza. Yo debuté como amateur a los 13 años, en esa época las peleas se hacían al aire libre, yo solía entrar colado por un muro que daba a la calle Tucumán y miraba de lejos las peleas. Mis ídolos de esa época eran Hugo Benítez, José Alí, Roberto Benítez, Mario Verón., Cirilo López, Héctor Martínez, y otros más que no recuerdo, Si me acuerdo de mi primer profesor de boxeo, que fue Fortunato Roffé, y después me pasé a las filas de Silverio Pérez, un porteño que había venido de Buenos Aires contratado por el gobernador Filomeno Velazco, enseñaba boxeo con resultados muy positivos, sabía mucho. Sacó muchos campeones en aquella época en que había grandes valores.”

“Yo entrenaba con ellos -prosigue Román- tenía como 46 peleas a los 16 años, cuando cumplí 21 años casi llegaba a las 100. Después me hice profesional y entre mis grandes rivales recuerdo siempre a Aldo Gamboa, el primer campeón correntino nacional que tuvo la provincia, teníamos al misma edad y siempre fuimos grandes amigos. Me acuerdo que con él peleé dos veces, acá en Corrientes en el Salón Monumental donde perdí por puntos,y después en el club Agda de Goya, donde empatamos. Me acuerdo de algunos rivales como “Macaco” Benítez, Antonio Sassone, “Cocoliche” Blanco, Pepe Carrizo, Mario Verón, Juan Sena, Martiniano Acosta, Carlos Cristaldo, Pedro Galarza, y muchos más. Mi última pelea como profesional la hice en el club El Tala, con Julio César Cubillas, me acuerdo bien porque en el 2° round me derribó y me sacó tres dientes. Me levanté y lo tiré 6 veces, y finalmente le gané por KO. Esa fue mi última pelea, después sufrí un accidente y me rompí las piernas y los pies, me tuvieron que reconstruir prácticamente y un boxeador sin piernas no sirve, así que abandoné la práctica. Me atendió muy bien el Dr. Maróttoli, pero ya no podía caminar el ring, no era lo mismo.”

“Después de eso -prosigue- hice una pelea académica, de exhibición, nada menos que con el “Mono” Gatica, allá por el año 58 en el Salón Monumental, Gatica era todo un personaje, cuando subió al ring, vestido todo de colorado, me miró fijo y me dijo “A vos te mato”. Claro que eso no pasó, hicimos una buena exhibición junto a Macaco Benítez, el otro boxeador que enfrentó Gatica esa noche. Tenía muchos dichos, era un excéntrico. Era un buen tipo. Esa noche el público lo ovacionó y lo aplaudió en un colmado Salón Monumental.”



Después Román empezó a ser promotor, técnico y entrenador de muchos grandes boxeadores que colmaban las instalaciones del Club Córdoba todos los viernes por la noche, disfrutando de excelentes espectáculos, con grandes figuras. Pero eso ya es motivo de otra nota.