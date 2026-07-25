Barracas le dio otro golpe a River

River Plate perdió en el Estadio Monumental por 1-0 contra Barracas Central por la primera fecha del Torneo Clausura. Luego de la caída en la Copa Argentina, el Millonario volvió a sufrir una derrota con los estrenos de Nicolás Otamendi y Ángel Correa. El tanto de la victoria para el Guapo fue obra de Gonzalo Morales a los 21 minutos del primer tiempo.

Lucas Martínez Quarta convirtió el empate cerca del entretiempo, aunque no subió al marcador por posición adelantada. En la última jugada de la primera etapa, el cuadro de Núñez pidió penal sobre Lautaro Pereyra por un empujón por parte de Rafael Barrios.



La falta de creatividad en la gestación de los ataques millonarios se mantuvo en el complemento. Chacho Coudet pobló la ofensiva con múltiples delanteros (Colidio, Freitas, Borré y Beltrán) para buscar el empate —con más empuje que claridad— ante un Guapo que siguió con una postura defensiva en su propio campo.



Ángel Correa debutó con la camiseta número 10 en River y fue uno de los encargados en liderar el ataque millonario en los últimos 20 minutos.

River volverá a jugar el próximo miércoles 29 de julio: visitará a Gimnasia La Plata en El Bosque a las 19:15. Con rival a definir (Independiente Santa Fe o Caracas), el 12 de agosto disputará la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Del otro lado, Barracas recibirá a Aldosivi de Mar del Plata el mismo día desde las 14:30.

Otros resultados



La jornada sabatina comenzó con el triunfo de Estudiantes de Río Cuarto que le ganó a Tigre 1 a 0 con gol de Sergio Ojeda.



Por su parte, Newell’s superó a Talleres de Córdoba, donde debutó Jorge Sampaoli como DT, 1 a 0 con gol de Matías “El Zorro” Cóccaro de tiro penal.