Boca Unidos recibe a Juventud Antoniana en el cierre de la Primera Fase

La Primera Fase del Torneo Federal A de fútbol culminará este domingo en el regreso de la competencia después de la pausa impuesta por la final del Mundial 2026.



Por la fecha 18, en la zona 2, Boca Unidos será local de Juventud Antoniana. El partido dará inicio a las 15 y contará con el arbitraje del chaqueño Guillermo González.



El equipo correntino sabe que deberá disputar la Reválida en la próxima instancia del certamen, mientras que el elenco salteño se presentará en Corrientes en la búsqueda de la clasificación a la Segunda Fase.



Boca Unidos (18 puntos) apunta a consolidar su localía, ganó los últimos tres partidos en Corrientes, para engrosar su promedio y arrancar la Reválida alejado de los puestos de descenso.



“Tenemos que hacer valer nuestra localía”, afirmó Kevin Fernández, uno de los refuerzos que se sumó a Boca Unidos.



El extremo sostuvo en declaraciones a El Deportivo (La Red Corrientes) que es importante “ser un equipo ordenado, cuidar nuestro arco y mantenerlo en 0 porque los goles nuestros van a llegar”.



Durante las dos semana de trabajo, “nos enfocamos en la parte defensiva, corrigiendo algunos errores, porque arriba tenemos jugadores con jerarquía que tienen gol y lastiman”.



Sobre el encuentro de este domingo, Fernández, que en dos partidos marcó dos goles, manifestó: “ellos tienen que venir a buscar el partido, por ahí se van a desordenar y eso tenemos que aprovecharlo”.



El aurirrojo viene de una dolorosa derrota en Formosa frente a Sol de América 3 a 2 después de estar arriba en el marcador por 2 goles de diferencia.



El entrenador boquense Alberto Boggio planifica realizar una sola variante en la formación titular. Ingresará Lisandro Ramírez en lugar de Ataliva Schweizer que llegó a las cinco tarjetas amarillas y deberá cumplir con una fecha de suspensión.



Los once iniciales del elenco boquense serán Federico Quijano; Elías González, Julián Fuyana, Ramírez y Santiago Pavón; Leandro Gómez, Tiago Villanueva, Lautaro Ludueña y Mariano Miño; Kevin Fernández y Agustín Alfano.



Por su parte, Juventud Antoniana llega a Corrientes con la necesidad de sumar un triunfo para clasificar a la Segunda Fase sin depender de otro resultado. De todas formas, con un empate, incluso con una derrota por escasas diferencia, también podrá avanzar pero ya dependerá de otro marcador.

Programa



Los partidos que se jugarán este domingo por la zona 2 del Federal A, son los siguientes:



15.30 Boca Unidos vs. Juventud Antoniana y San Martín de Formosa vs. Mitre de Posadas.



16.00 Tucumán Central vs. Sarmiento de La Banda y Sarmiento de Resistencia vs. Sol de América de Formosa.