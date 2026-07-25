River confirmó la salida de Juanfer Quintero: “Quedará siempre en la historia del club"

River anunció este viernes la salida de Juan Fernando Quintero. A través de un comunicado oficial, el club confirmó que ambas partes acordaron la rescisión del vínculo contractual de común acuerdo, lo que pone fin al tercer ciclo del mediocampista colombiano con la camiseta del Millonario.

“El Club Atlético River Plate y Juan Fernando Quintero acordaron de común acuerdo la rescisión del vínculo contractual. El talento de Juanfer y su aporte fundamental en el momento más decisivo quedarán para siempre en la historia grande del Club, que se convirtió en su casa durante todos estos años compartidos.River Plate desea a Juan Fernando Quintero todos los éxitos en el próximo capítulo de su carrera profesional”, escribió el club en un comunicado.

En los días previos a que se confirmara la rescisión de su contrato, Quintero rompió el silencio desde sus vacaciones y lanzó críticas hacia Eduardo Coudet. El mediocampista debía reincorporarse a los entrenamientos de River tras su participación en el Mundial con la Selección de Colombia, aunque había solicitado una semana de licencia por motivos personales.

Además, desde la llegada del “Chacho”, Quintero perdió protagonismo en el equipo. A diferencia de lo que había ocurrido durante el ciclo de Marcelo Gallardo.

“El entrenador dijo una cosa, pero desde antes del Mundial ya había hablado con el presidente otra.Yo con el entrenador no hablo desde que me fui, entonces si lo dijo, lo habrá sentido así, pero seguramente no tenga conocimiento de la situación porque el 30 tengo el viaje y lo había hablado antes del Mundial”, dijo en ESPN.

Y arremetió: “Si yo hubiera sido prioridad, al segundo día hubiera estado. Eso no tiene tanto misterio. Están instalando algo porque yo no he hablado con el entrenador tampoco”.

Además, el colombiano apuntó a su continuidad en el equipo: “Bueno, todo el mundo sabe que con el Chacho no tuve la mejor continuidad; incluso en el partido de la final jugué cinco minutos, entonces creo que, a ver, todo está claro, acá no hay misterios, son sus formas en las que juega, sus conceptos futbolísticos, y yo, como se lo dije una vez, como entrenador siempre voy a respetar las decisiones que toma”, aseguró.

Y agregó: “De mi parte nunca va a faltar una falta de respeto, nunca voy a decir cosas más allá de lo que se habló, pero obviamente todo el mundo sabe las prioridades porque todo queda expuesto en el campo, las formas, y bueno, seguramente no soy prioridad para él, entonces yo no sé qué misterio estamos viendo ahorita de que vuelva o no vuelva, si realmente tiene sus formas”.

Los números de Juan Fernando Quintero en sus tres etapas en River

Durante sus tres ciclos en River, Juan Fernando Quintero disputó 137 partidos, convirtió 24 goles y brindó 22 asistencias. Además, conquistó tres títulos: la Copa Libertadores 2018, la Supercopa Argentina 2018 y la Copa Argentina 2019.

Su último partido con la camiseta del Millonario fue el 24 de mayo de 2026, en la final del Torneo Apertura ante Belgrano. Aquella tarde ingresó a los 89 minutos en reemplazo de Maximiliano Meza, en la derrota 3-2.

TN