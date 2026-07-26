Preocupación en Tigre: autorizaron el ingreso de los hichas de Nacional

La decisión fue llamativa pero está tomada. A pesar de la emboscada que sufrieron los hinchas de Tigre cuando regresaban de Montevideo tras el triunfo 3-0 del Matador sobre Nacional, un episodio que dejó a un simpatizante herido de bala, Aprevide habilitó el ingreso de público visitante uruguayo para el partido de vuelta por los 16avos de final de la Copa Sudamericana.

En el estadio José Dellagiovanna de Victoria, el Bolso podrá contar con aproximadamente 2500 hinchas en las tribunas. La decisión se tomó tras gestiones de ambos clubes y contempla un refuerzo significativo del operativo de seguridad.

El episodio en Uruguay fue gravísimo. Cuando los colectivos con hinchas de Victoria dejaron atrás el estadio Gran Parque Central y comenzaron el trayecto hacia Colonia para regresar a Argentina, fueron emboscados en la zona de la Ruta 1 y la avenida Cibils.

Un grupo de personas abrió fuego contra los micros y el colectivo que encabezaba la caravana recibió al menos diez impactos de bala. Un hincha resultó herido y debió ser trasladado a un hospital, donde permaneció internado fuera de peligro. El presidente del club, Martín Suárez, se dirigió de inmediato al centro asistencial para acompañarlo.

Tigre no tardó en pronunciarse a través de un comunicado que fue contundente en su rechazo: "Repudiamos estos hechos y condenamos de manera absoluta cualquier manifestación de violencia. El fútbol debe ser una fiesta y bajo ninguna circunstancia debemos aceptar que se ponga en riesgo la integridad física de nuestra gente."

Durante el encuentro también hubo gestos vinculados al clima que dejó el Mundial 2026. Los hinchas de Nacional recibieron a la parcialidad argentina con la canción utilizada por España en los festejos por la conquista del torneo, mientras que los simpatizantes de Tigre exhibieron una bandera sobre las Islas Malvinas similar a la que mostró la Selección en el Mundial.

El plantel del Matador también posó con una bandera de apoyo al seleccionado argentino, acción que había sido autorizada por la Conmebol tras un pedido de la AFA. Sin embargo, ninguno de esos episodios explica ni justifica la violencia que ocurrió después.

Tigre llega al partido de vuelta con una diferencia de tres goles y con un pie en los octavos de final, donde lo espera Montevideo City Torque. El operativo de seguridad para el partido en el Dellagiovanna se reforzará para evitar cualquier tipo de incidente y garantizar que las hinchadas no se crucen en la previa, durante ni después del encuentro.

TyC Sports