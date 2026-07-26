Para el olvido: Colapinto y Gasly no sumaron puntos en el GP de Hungría

Alpine llegó al parón de vacaciones del verano boreal después de, por lejos, su peor carrera de la temporada 2026. El rendimiento del equipo de Enstone se fue deshilachando y el GP de Hungría se trató de un gigantesco paso en falso, con sus dos autos fuera de los puntos: Franco Colapinto fue 15º y Pierre Gasly llegó 12º.

Steve Nielsen, director del team francés, anunció que, para la próxima fecha, el GP de Países Bajos, el A526 recibirá una gran actualización. Sin dudas, los autos la necesitan con urgencia. En cuatro Grandes Premios, desde Cataluña, Alpine pasó de ser claramente el quinto equipo de la parrilla (el mejor del resto) a ser superado claramente por Racing Bulls, Audi y hasta por Aston Martin (los dos autos verdes finalizaron por delante Colapinto).

El jueves húngaro, durante el día de atención a la prensa, cada integrante de Alpine que se enfrentaba a un micrófono anunciaba que sería un fin de semana sufrido. El tórrido calor que se esperaba (la pista llegó a los 50 grados) era una contra para la actualidad del A526, que sobrecalienta los neumáticos traseros y eso genera que los chasis patinen en las tracciones. Pero de ahí a quedar tan lejos de los puntos hay un tramo grande. Gasly fue 12º, a dos segundos y medio del décimo (Liam Lawson), el último puesto que otorga unidades. Y Colapinto, 15º, a dos vueltas del líder y a casi 37 segundos del neozelandés de Racing Bulls.

La carrera fue una tortura para los dos pilotos de Alpine. En la largada, Colapinto, quien partió desde el cajón 13, contuvo a Gabriel Bortoleto (partió 14). El argentino se acomodó detrás de Pierre Gasly. Al llegar a la cuarta curva, en plena refriega con el brasileño de Audi, Franco se fue ancho y perdió con Bortoleto y Esteban Ocon. Desde ahí, todo se hizo complicado. Su falta de ritmo fue total en toda la carrera, girando lento y patinando todo el tiempo.

Si algo faltaba, el equipo lo llamó a boxes en un momento inoportuno para el primer cambio de neumáticos (le quitaron los medios y le pusieron duros). Fue en el 16º giro, cuando flameaba la bandera amarilla en la calle de pits porque el Cadillac de Vallteri Bottas se había quedado parado con un principio de incendio. Colapinto volvió a pista en medio del tráfico y quedó detrás de los dos Aston Martin. El expiloto de Williams se quejó agriamente por la radio con su ingeniero de pista por el momento de la detención. Su carrera estaba absolutamente terminada.

Las cubiertas nuevas no sirvieron para mejorar el ritmo y nunca pudo alcanzar a los Aston Martin. Franco se detuvo de nuevo en la vuelta 40, pero nada cambió. En la vuelta 56 se desplegó el auto de seguridad virtual por el abandono de Oscar Piastri (lo dejó estacionado a un costado de la pista) y Alonso aprovechó para realizar una nueva parada en boxes. Aston Martin le calzó neumáticos blandos y volvió detrás del Alpine. En la 61ª vuelta, el bicampeón superó con absoluta comodidad a Franco (tenía cubiertas duras de 21 giros) y se fue. El dato: en nueve giros, el español le sacó 22s5 al argentino, en una demostración cabal del pobrísimo ritmo del A526.

Espn