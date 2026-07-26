Corrientes se consagró campeón Argentino

La Selección Correntina de Básquet de la categoría Mini femenino se consagró campeona del Campeonato Argentino de Federaciones. Derrotó en la gran final al combinado de FeBAMBA (Federación de Básquetbol de Capital Federal) por 80 a 71.

La figura destacada del mediodía correntino fue Zoe Monzón, goleadora de todos los partidos del equipo correntino, quién este domingo fue dueña de una producción de 27 puntos para la consagración del equipo provincial.

Corrientes llegó a este Final Four como el equipo con más partidos jugados. En la primera fase se quedó con la Región NEA y dejó en el camino a los seleccionados de Entre Ríos, Chaco y Misiones. En la segunda fase se adueñó del triangular que disputó con Córdoba y Jujuy. En semifinales, volvió a derrotar al equipo cordobés.

En la final del Campeonato Argentino de Federaciones, en su categoría Mini femenino, el equipo correntino se posicionó en lo más alto de la mano de una camada de jugadoras con un futuro prometedor y un cuerpo técnico que disfruta del resultado de un gran trabajo realizado durante los últimos años.

El plantel correntino conducido técnicamente por Verónica González estuvo integrado por: Zoe Monzón (Regatas), Olivia Pérez (Regatas), Catalina Moulin (Regatas), Catalina Barrios (Alvear), Delfina Barriola (Sagrado Corazón), Sofía Franco (Sagrado Corazón), Isabella Buffa (Unión), Martina Ferragut (Unión), Melisa Lezcano (Juventud Unida), Zoe Lezcano (Juventud Unida), Juana Espinoza (Sportiva), Sofía Giménez Defagot (Sportiva), Ema Ramírez (Sportiva) y Justina Prieto (Sportiva).

El tercer puesto fue para Santa Fe

En el primer partido de la jornada dominical, la Selección de Santa Fe se quedó con el tercer puesto del Campeonato Argentino de Federaciones. Derrotó al combinado de Córdoba por 76 a 35.

La figura del partido fue Lucía Hernández quién aportó 16 puntos para el triunfo de su equipo que se despidió de la competición subiéndose al podio.



