Traverso quedó muy cerca del podio

En un carrera que finalizó por tiempo, Benjamín Traverso sumó un cuarto lugar en la temporada 2026 de la Fórmula 3 Metropolitana. En la segunda final de la séptima fecha que se disputó este domingo en el circuito con chicana del autódromo Roberto Mouras de la Plata, el piloto correntino del Satorra Competición quedó a un paso del podio, sumó buenos puntos para el campeonato y se aseguró un lugar en la definición del torneo.

Stefano Polini cerró el 7º capítulo de la temporada con una actuación impecable y alcanzó su tercera victoria del año junto al Satorra Competición.

El chaqueño largó muy bien, tomó la punta en la 3ª vuelta y, desde ese momento, manejó la competencia con autoridad. Ni siquiera el ingreso del auto de seguridad alteró sus planes: en la reanudación volvió a escaparse para cruzar primero la bandera a cuadros.

Malek El Bacha (Satorra Competición) completó un fin de semana brillante con el segundo puesto, mientras que Francisco Olaverría (Claverie 3 Pro Racing) cerró el podio tras liderar en el arranque de la carrera.

La próxima cita será en Paraná, el 23 de agosto, junto al TC, donde se definirá la etapa regular.