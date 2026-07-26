Antoniana desnudó las falencias de Boca Unidos

Una dura derrota sufrió Boca Unidos en el cierre de la Primera Fase del Federal A 2026. Como local, fue superado por Juventud Antoniana 3 a 0 en el marco de la fecha 16 de la Zona 2.

El equipo correntino, que ya sabía que debía disputar la Reválida en la próxima instancia, no pudo lograr su cuarta victoria consecutiva como local, en tanto que el elenco salteño clasificó para la Segunda Fase en la ronda campeonato.

Las falencias defensivas de Boca Unidos, principalmente con los centros en el área propia, fueron claves en el resultado adverso de este domingo en el complejo Leoncio Benítez ubicado en el barrio 17 de Agosto.

En el primer tiempo, Juventud Antoniana tomó el protagonismo y convirtió a Federico Quijano, arquero de Boca Unidos, en figura. A los 39 minutos llegó la apertura del marcador. Un centro de Tadeo Marchiori encontró por el sector derecho a Jhon Palacios para que, con mucha tiempo y espacio, de derecha, mande la pelota al fondo del arco.

El partido de definió muy rápido en el segundo tiempo. A los 4´, Humberto Esparza ejecutó un tiro libre cerca de la mitad de la cancha. Pablo Alvarenga bajó la pelota de cabeza y Marchiori, de zurda, venció a Quijano. Mientras que a los 11, otro envió largo de Esparza, encontró a Palacios que bajó de cabeza y después de un rebote, Alvarenga marcó el 3 a 0.

Boca Unidos se mostró permeable en defensa y lo pagó caro. Terminó la Primera Fase con 18 puntos en 16 presentaciones y desde la próxima semana disputará una vez más la Reválida.

Este lunes se confeccionará el fixture para la Reválida donde el principal objetivo es conseguir la permanencia, aunque todavía tiene una posibilidad de ascender.