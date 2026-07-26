María Paz Romero es campeona argentina U23 

La atleta correntina María Paz Romero se consagró campeona argentina U23 en la prueba de 800 metros, en el certamen que se desarrollo este fin de semana en la nueva pista de Tigre en la provincia de Buenos Aires.



Con una destacada actuación durante el certamen, Romero alcanzó el primer lugar del podio en una prueba que dominó de punta a punta. La representante correntina, la única deportista de la provincia que asistió al evento, mantiene de esta manera su nivel en la élite del atletismo argentino.



Romero hizo un tiempo de 2:13.26, en considerable ventaja sobre Celeste Molina de Buenos Aires que marcó 2:19.50.



En tercer lugar llego Emma Filippi de la Federación Metropolitana (FAM) con 2:24.93.

El próximo compromiso será el Nacional de mayores en dos semanas, evento que se realizará en Rosario Santa Fe.



Con el apoyo de la Secretaria de Deportes de la provincia, la atleta correntina entrena desde 2025 en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard), y representa a nivel clubes a Quiron de la Capital Federal.