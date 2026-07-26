Boca Unidos tiene rivales confirmados para la Reválida. Este domingo se disputó la fecha 18 de la Primera Fase y quedaron definidos la suerte de todos los equipos.

Finalmente la Zona A tendrá nueve protagonistas porque Sarmiento de La Banda clasificó a la ronda campeonato como mejor quinto después de la victoria de Juventud Antoniana sobre Boca Unidos y el empate en 1 del elenco santiagueño en su visita a Tucumán Central.

El conjunto correntino integrará la Zona A junto a otros ocho participantes: Atlético Escobar (Buenos Aires), Defensores de Puerto Vilelas, El Linqueño (Buenos Aires), Gimnasia (Concepción del Uruguay, Entre Ríos), Independiente (Chivilcoy), Sarmiento (Resistencia), Sportivo (Las Parejas, Santa Fe) y Tucumán Central.

En esta nueva instancia, jugarán todos contra todos a una rueda. Los cinco primeros avanzarán a la Segunda Etapa (donde se sumarán cuatro perdedores de la Tercera Fase de la Zona Campeonato, camino al segundo ascenso para lo cual hay que superar cinco rondas eliminatorias.

Para determinar los dos descensos, se tendrá en cuenta una tabla de promedios con los puntos y partidos acumulados de la Primera Fase y la Primera Etapa de la Reválida.

El fixture de la zonas campeonatos y de las reválidas se confeccionará este lunes en el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Así comenzará la tabla de los promedios que determinarán los dos descensos en la Zona A:

1) Sportivo 1,333

2) Atlético Escobar 1,222

3) Defensores 1,187

4) Boca Unidos 1,125

5) Tucumán Central 1,062

6) Independiente 1.055

7) El Linqueño 1,055

8) Gimnasia 0.944

9) Sarmiento de Resistencia 0.937