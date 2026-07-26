Vilas fue sexto en el autódromo Roberto Mouras

El goyano Ignacio Vilas logró la sexta ubicación en la séptima fecha del TC Pista Mouras que se corrió este domingo en La Plata. Ignacio Lovich, el piloto de Gahan logró su primer éxito en la categoría después del recargo que sufrió Dante Rubiera Hainze que en pista había llegado primero.

Rubiera Hainze largó desde la mejor ubicación de la grilla de partida, pero a su lado estaba el puntero del certamen: Iñaki Arrías. El de Suipacha, con el Ford que prepara el Spataro Racing, largó muy bien y rápidamente tomó la delantera de la carrera. El de Paraná no podía acercarse al puntero, y en el intento por achicar distancias, la caja de velocidades de su Ford falló y se pasó en la chicana; es por eso que cayó al 6° lugar. Ignacio Lovich, que venía por detrás de él, aprovechó la situación para cruzar la bandera a cuadros en el segundo lugar.

A falta de una vuelta para la bandera a cuadros, el Ford de Rubiera Hainze se puso en cinco cilindros y pese al intento de Lovich, finalmente el triunfo se fue para Suipacha, pero fueron segundos de muchísima intensidad. Quien se subió al último escalón del podio fue Bautista Roqueta, con un Dodge, a una distancia de 4.016 milésimas.

Luego del recargo a Rubiera Hainze, la victoria fue para Lovich, 2° lugar para Bautista Roqueta, 3° Luca De Carlo, que regresó a la categoría. Más atrás llegaron: 4° Rubiera Hainze (Ford), 5° Juan José Conde (Chevrolet), 6° Ignacio Vilas (Dodge) que largó en la novena ubicación, 7° Arrías (Ford), 8° Martín Taha (Ford), 9° Ignacio Quintana (Torino), 10° Facundo Ludueña (Chevrolet), 11° Leonardo Forte (Ford) y 12° Damián Pérez (Dodge).

El TC Pista Mouras volverá a competir el próximo 15 y 16 de agosto, nuevamente en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata.