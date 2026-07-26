Boca fue sorprendido y perdió por goleada

Boca tuvo una noche trágica en la que todo le salió mal y fue goleado por 3-0 por Deportivo Riestra, de altísima efectividad, al final del partido que disputaron este domingo, por la primera fecha del Torneo Clausura 2026.

En un encuentro jugado en el estadio Guillermo Laza, el local ganó con tantos de los mediocampistas Braian Sánchez y Antony Alonso y el delantero Alexander Díaz, a los 6, 22 y 37 minutos de la primera etapa.

Con el triunfo, el conjunto albinegro se mantuvo en el vigesimoctavo puesto de la tabla anual, con 14 puntos y seis por encima del puesto de descenso, mientras que Boca sumó su primera derrota desde el inicio del segundo ciclo del DT Rodolfo Arruabarrena y se mantuvo en el quinto puesto de la misma clasificación, con 30 unidades.

En la próxima fecha, el “Xeneize” deberá recibir a Estudiantes, el miércoles 5 de agosto a las 19:00, mientras que Riestra va a visitar a Defensa y Justicia el miércoles 29 de julio, desde las 17:00.

Boca tuvo el primer acercamiento del partido a los cinco minutos, con un cabezazo en el área del delantero Alan Velasco permitió otro remate de cabeza, del atacante Leonel Flores, que se fue ancho.

Riestra convirtió en su primera llegada, a los seis minutos, mediante un centro pinchado al área que fue cabeceado por Braian Sánchez, ante la lenta y errática salida del arquero Álvaro Montero.

A los 18 minutos, el extremo Kevin Zenón recibió sobre el borde del área grande y sacó un buen remate contra el segundo palo, que el guardameta Ignacio Arce pudo despejar al estirarse sobre su poste derecho.

El “Malevo” amplió la ventaja cuatro minutos más tarde, luego de un tiro de esquina en el que sus jugadores ganaron de cabeza en tres oportunidades, el último contacto por parte de Antony Alonso y dentro del área chica, para vencer a Montero que no tuvo la reacción suficiente y poner el 2-0.

Boca volvió a llegar con la misma fórmula a los 34 minutos: un nuevo remate desde afuera del área de Zenón buscaba el palo derecho de Arce, que volvió a enviar la pelota al córner.

A los 37 minutos, Riestra pasó a golear, con un tanto de excelente factura: Alexander Díaz encaró un contraataque y corrió desde un área a la otra, eludiendo a dos rivales, para luego pinchar la pelota de gran manera por encima de Montero y marcar un gol inolvidable.

La mayor parte del segundo tiempo no contó con situaciones de peligro. Boca dominaba ampliamente la posesión pero sin poder sacar remates que incomoden a Arce, mientras que el “Malevo” no tenía ninguna intención de contraatacar, a partir de la gran ventaja con la que contaba.

El primer remate claro llegó a los 36 minutos, cuando el volante Milton Céliz luchó para quedarse con una pelota en el área rival y disparar con potencia sobre el primer palo, con un disparo que Montero pudo contener.

Boca no tuvo acercamientos en el complemento hasta el primer minuto de descuento, con un tiro libre al borde del área en el que el enganche Tomás Aranda no pudo superar la barrera.