Boca visita a Riestra en el cierre de la primera fecha

La primera fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional culminará este domingo con tres partidos. Boca Juniors sin el volante de la selección Leandro Paredes, visitará a Deportivo Riestra desde las 19.30 con el arbitraje de Hernán Mastrángelo.



El Xeneize, con la mente puesta en la revancha frente a O´Higgins de Chile en la Copa Sudamericana del próximo jueves, presentará un equipo titular con varias modificaciones. Paredes fue licenciado hasta el lunes, en tanto que Malcon Braida, Lautaro Di Lolllo, Santiago Ascacibar y Alan Velazco estarían desde el inicio este domingo.

La jornada se abrirá a las 15 con el encuentro entre Atlético Tucumán e Independiente Rivadavia, mientras que a las 17.15 Estudiantes de La Plata con Alexander Medina en la conducción técnica será local de Independiente de Avellaneda que dirige Gustavo Quinteros.

El "Rojo", que también disputa la Copa Argentina, tiene como principal objetivo este semestre al Torneo Clausura, donde intentará cortar con la sequía de casi 24 años sin ganar títulos locales.