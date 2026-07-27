Racing y Rosario Central se enfrentan en un partido que promete ser un gran espectáculo

En el Gigante de Arroyito, Rosario Central y Racing jugarán el martes a las 21.15, por la segunda fecha del Torneo Clausura 2026. En lo que promete ser un partidazo, el Canalla y la Academia buscarán los tres puntos para sumar confianza en este inicio. Se volverán a ver las caras luego del picante cruce de cuartos del Apertura, donde clasificó el conjunto rosarino. Conocé las formaciones, dónde verlo en vivo y más.

Cómo llegan Rosario Central y Racing al duelo por el Torneo Clausura

Rosario Central comenzó el segundo semestre con una derrota 2-1 en Alberdi ante Belgrano, el último campeón. Más allá de que tiene la cabeza en la Copa Libertadores -se medirá ante Corinthians en octavos de final-, el Canalla de Jorge Almirón sabe que necesita un triunfo ante Racing para empezar a sumar confianza y resultados.

Por otro lado, Racing sí empezó con el pie derecho: en el Cilindro, venció 2-1 a Gimnasia con goles de Matko Miljevic y Nazareno Colombo. "Me gustó la dinámica de los primeros minutos y quisiera que se pueda sostener en gran parte del partido", aseveró el entrenador Juan Pablo Vojvoda en conferencia de prensa. Marco Di Cesare estará a disposición del DT, pero Maravilla Martínez aún no, porque fue expulsado vs. Central en los cuartos del Apertura y todavía debe cumplir con una fecha de suspensión.

El último antecedente fue triunfo de Central por 2-1 en los cuartos de final del Apertura, y luego de los controversiales fallos de Darío Herrera en el partido, en el que la Academia se quedó con dos futbolistas menos por las expulsiones de Adrián "Maravilla" Martínez y de Marco Di Césare, Diego Milito fue el único protagonista del club de Avellaneda en brindar declaraciones a la prensa y lanzó bombas.

"Muchachos, hay que empezar a decir las cosas. Porque sabía, cuando me involucré en este rol, que tal vez se me iba a mirar de costado porque vengo del fútbol. Soy un tipo del fútbol. Realmente estoy cansado, como mucha gente. Es el momento de reflexionar. Hoy nos sentimos, una vez más, robados. Creo que todos lo vieron", afirmó el presidente de Racing en ese entonces.

La probable formación de Rosario Central vs. Racing, por el Torneo Clausura

Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Jorge Almirón.

El posible once de Racing vs. Rosario Central, por el Torneo Clausura

Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Juan Pablo Vojvoda.

Rosario Central vs. Racing, por el Torneo Clausura: dónde ver en vivo y datos del partido

Hora: 21.15

TV: TNT Sports Premium

Árbitro: Hernán Mastrángelo

VAR: Yamil Possi

Estadio: Gigante de Arroyito

TyC Sports