Boca Unidos jugará su primer partido de la Reválida en Buenos Aires

La Primera Etapa de la Reválida del torneo Federal A de fútbol se pondrá en marcha este fin de semana y Boca Unidos tendrá que trasladarse hasta la provincia de Buenos Aires.



De acuerdo al fixture que dio a conocer el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino, Boca Unidos tendrá que visitar en dos oportunidades Buenos Aires, una vez se presentará en Tucumán y otra en Resistencia. En total tendrá que completar 5.300 kilómetros (trayecto de ida y vuelta) en la nueva etapa del Federal A.



En la nueva instancia jugarán todos contra todos a una rueda. Los cinco primeros avanzarán a la Segunda Etapa de la Reválida. Mientras que habrá una tabla de promedios para definir los dos descensos del grupo.



El debut del aurirrojo en la Zona A será frente a Atlético Escobar, equipo que quedó séptimo en la Zona 1 de la Primera Fase.



La primera presentación de Boca Unidos como local será en la segunda fecha cuando reciba a Independiente de Chivilcoy, Buenos Aires, entidad que también llega de la Zona 1.



En la tercera fecha, Boca Unidos quedará libre y luego jugará contra Sarmiento de Resistencia en la capital chaqueña, recibirá a Atlético Las Parejas, visitará a Tucumán Central, será local de Gimnasia de Concepción del Uruguay, enfrentará a El Linqueño en Lincoln (Buenos Aires) y cerrará esta fase en Corrientes contra Defensores de Vilelas.

Fixture



Los partidos que deberá jugar la entidad correntina en la Reválida son:



Primera fecha (domingo 2 de agosto): Atlético Escobar vs. Boca Unidos.



Segunda fecha (sábado 8 de): Boca Unidos vs. Independiente de Chivilcoy.



Tercera fecha (miércoles 12): Boca Unidos quedará libre:



Cuarta fecha (domingo 16): Sarmiento de Resistencia vs. Boca Unidos.



Quinta fecha (domingo 23): Boca Unidos vs. Sportivo (Las Parejas).



Sexta fecha (domingo 30): Atlético Tucumán vs. Boca Unidos.



Séptima fecha (domingo 6 de septiembre): Boca Unidos vs. Gimnasia de Concepción del Uruguay.



Octava fecha (domingo 13): El Linqueño (Lincoln, Buenos Aires) vs. Boca Unidos.



Novecha fecha (domingo 20): Boca Unidos vs. Defensores de Vilelas.

Así arrancan



La tabla de promedio, que definirá los dos descensos, comienza de esta forma en la Zona A:



1) Sportivo 1,333 (24/18)



2) Atlético Escobar 1,222 (22/18)



3) Defensores 1,188 (19/16)



4) Boca Unidos 1,125 (18/16)



5) Tucumán Central 1,063 (17/16)



6) Independiente 1.056 (19/18)



7) El Linqueño 1,056 (19/18)



8) Gimnasia 0.944 (17/18)



9) Sarmiento de Resistencia 0.938 (15/16)

Primera fecha



La programación completa de la primera fecha en la Zona A de la Reválida es la siguiente:



Atlético Escobar vs. Boca Unidos



Defensores (Puerto Vilelas) vs. Sarmiento (Resistencia)



El Linqueño vs. Sp. Atlético Club (Las Parejas)



Gimnasia (Concepción del Uruguay) vs. Tucumán Central (San Miguel de Tucumán)



Libre: Independiente (Chivilcoy).