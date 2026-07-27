Corrientes quedó quinto en el Argentino de cestoball

La ciudad de Santiago del Estero fue sede del Campeonato Argentino de Cestoball 2026 donde Corrientes logró el quinto puesto.



El certamen se desarrolló del 22 y el 26 de julio en las categorías Sub 14, Sub 17, Primera Masculina y Primera Femenina.



Los seleccionados de Corrientes, en las cuatro categorías, concluyeron en el quinto puesto redondeando una buena actuación en el evento nacional.



Capital Federal fue el gran dominador del Argentino ganando el título en las categorías Sub 14, Sub 17 y Primera Femenina, mientras que en Primera Masculina, San Luis se llevó el primer puesto relegado al elenco porteño.



El evento que formó parte por un nuevo aniversario de la Madre de Ciudades contó con la participación de Capital Federal, Buenos Aires, La Pampa, San Luis, Córdoba, Corrientes, Chaco, Misiones, La Rioja, Jujuy y Tucumán.



La Federación Correntina de Cestoball también estuvo representada por los árbitros José Aquino Britos , Ivana Creiman y María Ramírez.

Convocados



En la ceremonia de premiación, como es tradición, se dio a conocer la nómina de convocados para integrar los seleccionados nacionales de cestoball.



En Primera Femenina fue convocada Juliana Miño y en Primera Masculina fue llamado Agustín Cóceres, los dos representaron a Corrientes en el Argentino.