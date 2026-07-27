Las Panteras se quedaron con el bronce en la Copa Sudamericana

Las Panteras, el seleccionado femenino de voleibol de la Argentina, se quedó con el tercer puesto en la Copa Sudamericana que se desarrolló en Lima, Perú.



El equipo albiceleste, donde jugó la correntina Victoria Caballero, logró su clasificación para el Campeonato Sudamericano 2026 y para los Juegos Panamericanos 2027.



El domingo, por la medalla de bronce de la Copa Sudamericana, Las Panteras vencieron a Chile por 3-0, con parciales de 25-14, 25-21, 25-20.



En el primer set, a diferencia de los partidos anteriores, Morando decidió modificar el equipo titular con los ingresos de Detzel en lugar de Mayer. En el inicio del partido, Chile dominó las primeras acciones por 7-5, pero el conjunto argentino entró en juego y consiguió una ventaja significativa gracias a los aportes de Cugno y Farriol en la red. El parcial quedó en manos de Argentina por 25-14 tras un ataque de la opuesta que desvió en el bloqueo chileno



En el segundo, el conjunto nacional comenzó con mayor contundencia en todos los rubros. Argentina lideró el tablero desde el inicio y, aunque Chile se arrimó 6-7, la Selección metió un parcial de 9-0 para estirar la ventaja a 16-7. El equipo chileno aprovechó un momento de irregularidad de Las Panteras y logró achicar la diferencia a 21-24, sin embargo, un bloqueo de Herrera le dio a Argentina el cierre del set en 25-21.



En el tercer capítulo, la Selección logró una primera diferencia de 10-5 y, de allí en adelante, lideró el tablero con gran ventaja. En ese tramo, Bertolino aportó en la recepción y se destacó en la red. Chile mejoró su defensa y achicó la diferencia a 17-20, aunque un ataque de Herrera selló el triunfo argentino por 25-20.