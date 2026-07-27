El Flaco López retomó las prácticas en Palmeiras

Con la presencia del correntino José Manuel “Flaco” López, Palmeiras regresó a los entrenamientos este lunes, en la Academia de Fútbol, tras la derrota ante Atlético-MG por 2-1, el domingo por el Campeonato Brasileño, y comenzó los preparativos para el partido contra Vitória, este miércoles en el estadio Barradão, en Salvador, por la jornada 21 del torneo nacional.



Tras competir en el Mundial con la Selección Argentina, el delantero Flaco López se incorporó al equipo y entrenó a tiempo completo con el grupo. Subcampeón del mundo, el número 42 del Palmeiras disputó partidos contra Jordania y Suiza. En cuartos de final contra Suiza, entró en la prórroga y dio la asistencia para el gol de Julián Álvarez. Flaco fue, además, el primer extranjero en la historia del club Palmeiras en jugar una final de la Copa del Mundo.

Homenaje del Granate



El correntino, subcampeón mundialista con la Selección Argentina, fue homenajeado por Lanús en el entretiempo del partido contra San Lorenzo. “Es hermoso volver a sentir el cariño de la gente. Muy feliz de volver a casa”, expresó.



«Me llena de orgullo el reconocimiento. Lanús me dio todo e intento llevarlo siempre en el corazón y representarlo en cualquier lugar donde voy», expresó el actual delantero del Palmeiras de Brasil, después de recibir una placa de manos del presidente Nicolás Russo y el vice primero, Alejandro Marón, junto a Gonzalo Daniel Díaz, subsecretario de deportes del Municipio.



