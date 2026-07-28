Zidane fue confirmado como el nuevo DT del seleccionado de Francia

Zinedine Zidane vuelve al fútbol y lo hace en el lugar que siempre quiso. El legendario exjugador fue presentado como nuevo director técnico de Francia en la sede de la Federación en París, con un contrato de cuatro años.

Visiblemente emocionado, Zizou no ocultó lo que significa este momento: "El cargo de seleccionador de Francia era el único que quería. Tuve propuestas durante cuatro o cinco años para dirigir clubes y las rechacé a todas por la selección." Un sueño que esperó y que finalmente llegó.

El presidente de la FFF, Philippe Diallo, fue quien hizo el anuncio oficial y no escatimó en palabras para describir la magnitud del nombramiento: "Este es un momento excepcional por la persona que está sentada a mi lado. Zinedine es una de las leyendas del fútbol francés y durante muchos años dijo que uno de sus sueños era hacerse cargo de la selección." Diallo también reveló que el primer contacto para ofrecerle el puesto ocurrió en febrero de 2025.

Zidane lleva desde 2021 sin un cargo como entrenador, luego de su segundo ciclo en el Real Madrid. El tiempo de espera tuvo una razón clara, ya que nunca quiso aceptar ninguna propuesta de club porque tenía reservado este puesto.

Y el palmarés que llega al banco de Francia es el más abultado de los últimos cuatro seleccionadores al momento de asumir: tres Ligas de Campeones consecutivas con el Madrid en 2016, 2017 y 2018, dos ligas españolas, dos Copas Mundiales de Clubes, dos Supercopas de Europa y dos Supercopas de España.

La llegada de Zidane como entrenador del combinado nacional francés tiene una dimensión simbólica difícil de ignorar. El mismo hombre que fue la figura del equipo campeón del mundo en 1998, que ganó la Eurocopa en 2000 y que se despidió del fútbol de la manera más extraña posible, con un cabezazo a Marco Materazzi en la final del Mundial 2006 en Berlín, vuelve casi veinte años después para conducir al combinado galo desde el banco.

Reemplaza a Didier Deschamps, que en 14 años como seleccionador llevó a Francia al título mundial de 2018, a la final de Qatar 2022 y al cuarto puesto en el Mundial 2026. Un legado enorme que Zidane tendrá que honrar desde el primer día.

Su debut oficial será en septiembre, cuando dé a conocer su primera convocatoria para el partido ante Turquía por la Liga de Naciones, pautado para el 25 de ese mes. Asumirá formalmente el cargo el 1 de agosto.

TyC Sports