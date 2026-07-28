Boca sigue en la búsqueda de un delantero: avanza en negociaciones con Belgrano

Ante la falta de variantes ofensivas y la incertidumbre sobre la lesión de Adam Bareiro, Boca Juniors intensificó las gestiones para incorporar a Lucas Passerini, delantero de Belgrano. El formoseño de 32 años podría convertirse en el cuarto refuerzo para Rodolfo "Vasco" Arruabarrena.

El nombre del 9 de Belgrano surgió porque el "Xeneize" consideró demasiado elevadas las pretensiones de Tigre y CSKA Moscú por David Romero y Luciano Gondou, respectivamente. En las charlas con el club cordobés, también se puso sobre la mesa el nombre de Nicolás "Uvita" Fernández.

Variantes por la falta de delanteros

Actualmente, Miguel Merentiel es el único centrodelantero disponible, mientras que Milton Giménez también quedó fuera de las canchas por una lesión. De todos modos, el ex Banfield corre de atrás como consecuencia de su rendimiento futbolístico.

Por ese motivo, la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme comenzó a avanzar por Passerini, una opción que consideran accesible en este mercado de pases. El delantero podría convertirse en el cuarto refuerzo del nuevo ciclo de Arruabarrena, luego de las llegadas de Álvaro Montero, Leandro Lozano y Sebastián Villa.

Passerini viene de consagrarse campeón del Torneo Apertura con el conjunto cordobés y tiene el juego aéreo como una de sus principales características. Por su capacidad física destaca al aguantar la pelota de espaldas al arco.

Con información de TyC Sports.