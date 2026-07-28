El correntino Maxi Salas, uno de los borrados de River, negocia su salida

Maximiliano Salas podría tener los días contados en River. El delantero, que quedó relegado de la consideración de Eduardo Coudet y entrena apartado junto a otros futbolistas declarados prescindibles, es seguido de cerca por Independiente Rivadavia, que ya inició negociaciones formales para incorporarlo.

La información fue dada a conocer por el periodista César Luis Merlo, quien aseguró que la Lepra mendocina pretende sumar al atacante a préstamo, con cargo y una opción de compra. De concretarse, sería uno de los movimientos más importantes de Independiente Rivadavia en el cierre del mercado de pases. No obstante, la operación todavía está lejos de resolverse.

Según trascendió, Salas no estaría del todo convencido de continuar su carrera en Mendoza, mientras que la dirigencia del Millonario tampoco ve con buenos ojos una cesión y mantiene como prioridad una transferencia definitiva.

El atacante llegó al Millonario en julio de 2025 tras una extensa negociación con Racing, que terminó con la ejecución de su cláusula de rescisión. River desembolsó ocho millones de dólares y le firmó contrato hasta diciembre de 2029, aunque nunca logró consolidarse ni con Marcelo Gallardo ni con Eduardo Coudet.

En total, Salas disputó 37 partidos con la camiseta de River, 25 bajo la conducción de Gallardo y 12 con el Chacho. Además, acumuló 2.133 minutos en cancha y convirtió siete goles: dos por Copa Sudamericana 2026, uno por Copa Argentina, uno en el Torneo Apertura, dos en el Clausura 2025 y otro en la Copa Libertadores.

Actualmente, el delantero integra el grupo de jugadores apartados junto a nombres como Germán Pezzella, Matías Viña, Giuliano Galoppo, Fabricio Bustos y Kendry Páez, entre otros.

Con el mercado de pases argentino entrando en su etapa final, Independiente Rivadavia intentará aprovechar la situación para sumar un refuerzo de jerarquía. Mientras tanto, en River esperan una propuesta que les permita recuperar, al menos en parte, la importante inversión realizada hace apenas un año.

Minuto Uno