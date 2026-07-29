La Fifa abrió un expediente disciplinario contra Argentina por la bandera de Malvinas

La Comisión Disciplinaria de la FIFA inició un procedimiento formal contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y varios integrantes de la Selección tras los graves incidentes ocurridos al término de la final del Mundial 2026 frente a España, disputada en el estadio MetLife de Nueva Jersey, Estados Unidos.

El organismo internacional informó que la investigación se basa en el informe del instructor de ética designado para el caso. Entre los señalados figuran los futbolistas Nahuel Molina, Leandro Paredes y Thiago Almada, además del miembro del cuerpo técnico Roberto Fabián Ayala. Por el lado español, el jugador Pablo Martín Páez Gavira (Gavi) también fue incluido en el expediente.

Los cargos que enfrenta la AFA y los jugadores argentinos

La FIFA detalló que la AFA está bajo la lupa por posibles infracciones a varios artículos de su Código Disciplinario. Entre ellos, se destacan el uso de eventos deportivos para manifestaciones ajenas al deporte, conductas inadecuadas, discriminación y agresiones racistas, así como fallas en el orden y la seguridad durante los partidos.

El expediente menciona cánticos y gestos discriminatorios, retrasos en el inicio de los encuentros, incumplimiento de protocolos y la exhibición de mensajes inapropiados tanto por parte del equipo como de los hinchas. Además, se investiga el lanzamiento de objetos desde las tribunas en distintos partidos de la Selección argentina durante el torneo.

En cuanto a los jugadores, Nahuel Molina y Leandro Paredes enfrentan cargos por agresión, mientras que Thiago Almada y el español Gavi están acusados de conducta antideportiva. El cuerpo técnico argentino, representado por Roberto Ayala, también fue alcanzado por la investigación.

El caso de la pancarta sobre Malvinas y otros episodios bajo análisis

Uno de los hechos que motivó la apertura del expediente fue la exhibición de una bandera sobre las Malvinas por parte de los jugadores argentinos tras el partido ante Inglaterra, lo que podría constituir una manifestación política prohibida por el reglamento de la FIFA.

El organismo también investiga posibles episodios de discriminación, abuso racista y el lanzamiento de objetos por parte de los aficionados, tanto en la final como en otros partidos del seleccionado argentino a lo largo del Mundial.

El proceso disciplinario y los pasos a seguir

Según el procedimiento habitual, la FIFA otorgó a los involucrados la oportunidad de presentar su descargo antes de que la Comisión Disciplinaria tome una decisión definitiva sobre las sanciones.

TN