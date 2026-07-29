Neymar se retiró de la selección de Brasil: “Di mi vida, pero ya no quiero hacerlo”

Neymar Jr. confirmó su retiro de la selección de Brasil y puso punto final a su carrera internacional. Luego de varias semanas de la eliminación en octavos de final del Mundial 2026, el delantero de 34 años se despidió de la "Canarinha" como el máximo goleador de su historia.

“Mi etapa con la selección ha terminado. Hice historia, fui muy feliz, di mi sangre, mi vida y siempre luché por la camiseta amarilla, pero ahora ya no quiero hacerlo", dijo Neymar al anunciar su retiro internacional.

El último partido con Brasil tuvo lugar en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, donde "Ney" marcó de penal su último gol. La "Canarinha" perdió 2-1 y fue eliminada de la Copa del Mundo por la Noruega de Erling Haaland.

Lo más destacado de su carrera con Brasil

Neymar disputó cuatro Mundiales y consiguió títulos como la Copa Confederaciones 2013 y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Sin embargo, cargó con el peso de ser la gran estrella de su generación y no logró ganar la Copa del Mundo, que se le hace esquiva a Brasil desde su última coronación en Corea y Japón 2002.

Su debut internacional fue el 10 de agosto de 2010 ante Estados Unidos, justamente en el mismo estadio donde cerró su etapa con la "Verdeamarela". 16 años después se retiró como el máximo goleador de su selección (79 goles) por encima de leyendas como Pelé (77), Ronaldo (62) y Romario (55).

Con la mirada puesta en su presente en Santos, Neymar aseguró que tomó la decisión convencido de haber entregado todo por la selección. “Creo que ya no quiero eso”, dijo y cerró su ciclo con Brasil.