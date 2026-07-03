Córdoba tomó ventaja en la final de la Copa Palacio

Un claro triunfo logró Córdoba sobre Regatas y se adelantó 1 a 0 en la final de la Copa Palacio, torneo de primera división en el básquetbol de la capital correntina.

El conjunto rojo dominó las acciones en cancha de Alvear (localia del Fantasma) desde el primer cuarto donde se impuso 23 a 15. En el segundo metió un parcial de 18 a 17 para ir al descanso largo arriba en el marcador 41 a 33.

En el tercer capítulo, los conducidos por Gustavo Vega acentuaron el dominio, se impusieron 24 a 14 y definieron el pleito con anticipación.

Juan Cruz Rinaldi con 19 puntos y Ricardo Marturet con 16 fueron los principales goleadores en Córdoba. En Regatas, se destacaron en la ofensiva Benjamín Marcó con 15 puntos y Juan Cruz Ferreyra con 10.

El segundo punto de la fina está previsto para para el miércoles 8 en el estadio Mariano Andino Igarzabal. En el caso de ser necesario un tercer encuentro, se disputará el viernes 10 en cancha de Alvear. Los dos partidos están previstos desde las 21.30.

Copa Fabián Sosa



Hércules derrotó a El Tala 62 a 58 y tomó ventaja en la final de la Copa Fabián Sosa 1 a 0. El conjunto del barrio Libertad hizo valer su localia para y dominó gran parte del encuentro. Sobre el final. El visitante reaccionó pero no le alcanzó para dar vuelta el marcador.

Tobías Zambón (Hércules) con 16 puntos y Enzo Berardi (El Tala) con 17 fueron los goleadores en cada uno de los equipos.

La revancha se jugará el miércoles 8 en cancha de El Tala y de ser necesario un tercer cotejo, la sede será el estadio de Hércules. Los dos partidos están programados desde las 21.30.

El torneo en el básquetbol capitalino, comenzó con una fase de grupo donde jugaron todos contra todos. Los cuatro primeros clasificaron a la Copa Palacio y los ubicados del 5º al 9º lugar disputan la Copa Fabián Sosa.



