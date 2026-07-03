Orresta y Farabello, las primeras caras nuevas que mostró Regatas

Regatas Corrientes confirmó la llegada de dos jugadores para la Liga Nacional de Básquetbol 2026/27. Se trata de Sebastián Orresta y Francisco Farabello, dos jugadores que cubrirán el perímetro del equipo que tendrá la conducción técnica de Martín Villagrán.

Hasta este viernes, la entidad del parque Mitre anunció tres jugadores en su renovado plantel dado que ya se había anticipado la continuidad de Iván Gramajo, el único mayor que sigue de la pasada temporada.

Orresta, de una amplia trayectoria en la Liga, viene de lograr el subcampeonato con Quimsa de Santiago del Estero, mientras que Farabello tendrá su debut absoluto en el certamen nacional.

Orresta llega procedente de Quimsa de Santiago del Estero, con quien fue subcampeón de la pasada edición de la Liga Nacional. En la campaña, el base disputó 51 partidos en total donde promedió 5,2 puntos, 2,5 asistencias y 2,7 rebotes en 18,4 minutos de juego.

El base tucumano de 33 años (6 de mayo de 1993) y de 1,88 m. de altura vestirá la camiseta del Fantasma por primera vez y compartirá equipo con su primo, Iván Gramajo.

El armador tiene un largo recorrido en su carrera, donde jugó para Lanús tres temporadas. También formó parte de Estudiantes de Concordia. Pasó por Ferro Carril Oeste y estuvo en Gimnasia de Comodoro Rivadavia, donde ya fue dirigido por Villagrán. Estuvo dos años en el básquet brasilero en Fortaleza y finalmente la última temporada jugando para la fusión santiagueña.

Francisco Farabello, hijo de Daniel Farabello, tiene 25 años (1 de noviembre de 2000), es oriundo de Olavarría, Provincia de Buenos Aires, y tiene 1,90 de altura. Puede ocupar la función de base y escolta. Tuvo su paso por el básquet universitario de los Estados Unidos en la NCAA donde jugó en TCU Horned frogs por tres temporadas. Luego, fue traspasado a Creighton Bluejays donde disputó dos campañas.

En 2024 dio el paso al básquet profesional en la liga brasilera NBB jugando en Pinheiros por dos años, en donde en la última temporada fue subcampeón, por lo que esta será su primera experiencia en la Liga Nacional.

En el armado del nuevo Regatas, se espera que se anuncie la llegada de José Montero y los internos del plantel.