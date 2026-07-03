Colapinto clasificó 14° para la carrera sprint en el GP de Gran Bretaña

El piloto argentino Franco Colapinto clasificó 14° para la carrera sprint del Gran Premio de Gran Bretaña de la Fórmula 1, que se se disputará este sábado desde las 8 en el mítico circuito de Silverstone con Lewis Hamilton (Ferrari) desde la pole position.

El piloto de Alpine sorteó la SQ1 sin problemas, pero luego quedó lejos de pasar a la SQ3 con un tiempo de 1m29s983. Pierre Gasly, su compañero de equipo, fue 0s501 más rápido, pero tampoco pudo avanzar a la instancia definitoria y terminó 11°.

Detrás de Hamilton, que firmó un giro de 1:28.376, quedaron el líder del campeonato, Kimi Antonelli (Mercedes, +0s011), Max Verstappen (Red Bull, +0s321) y Charles Leclerc (Ferrari, +0s327).

De esta manera, el heptacampeón de la categoría se consolidó como el mejor del viernes en el Circuito de Silverstone; también había sido el más veloz en la práctica libre, y se erige como uno de los candidatos a ganar tanto la sprint del sábado como la carrera principal del domingo.

Este sábado será la carrera sprint y desde las 12 será la clasificación para la carrera del domingo que se largará a las 11.