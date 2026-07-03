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FORMULA UNO

Colapinto clasificó 14° para la carrera sprint en el GP de Gran Bretaña

El argentino no pudo superar la Q2. Este sábado habrá doble en el mítico Silverstone.

Por El Litoral

Viernes, 03 de julio de 2026 a las 17:12

El piloto argentino Franco Colapinto clasificó 14° para la carrera sprint del Gran Premio de Gran Bretaña de la Fórmula 1, que se se disputará este sábado desde las 8 en el mítico circuito de Silverstone con Lewis Hamilton (Ferrari) desde la pole position.

El piloto de Alpine sorteó la SQ1 sin problemas, pero luego quedó lejos de pasar a la SQ3 con un tiempo de 1m29s983. Pierre Gasly, su compañero de equipo, fue 0s501 más rápido, pero tampoco pudo avanzar a la instancia definitoria y terminó 11°.

Detrás de Hamilton, que firmó un giro de 1:28.376, quedaron el líder del campeonato, Kimi Antonelli (Mercedes, +0s011), Max Verstappen (Red Bull, +0s321) y Charles Leclerc (Ferrari, +0s327).

De esta manera, el heptacampeón de la categoría se consolidó como el mejor del viernes en el Circuito de Silverstone; también había sido el más veloz en la práctica libre, y se erige como uno de los candidatos a ganar tanto la sprint del sábado como la carrera principal del domingo.

Este sábado será la carrera  sprint y desde las 12 será la clasificación para la carrera del domingo que se largará a las 11.

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