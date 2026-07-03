Monzón se despidió de Ecuador y apunta a Colombia

El tenista correntino Ignacio Monzón (28 años) quedó eliminado del Challenger de Quito, Ecuador y su próxima presentación será en Bogotá, Colombia. Monzón (693º en el escalafón de la ATP) perdió este viernes frente al colombiano Samuel Heredia (727º) en uno de los cruces de cuartos de final del Challenger de Quinto, un certamen de categoría 50 que se disputa sobre polvo de ladrillo.

El encuentro se extendió durante 1 hora y 38 minutos y marcó la eliminación del correntino que en la joranda del jueves sorprendió la máximo favorito Juan Manuel La Serna.

Monzón, junto a Fermín Tenti, también formó parte del cuadro de dobles en la competencia que tuvo como sede al Club Rancho San Francisco en Quito, Ecuador.

Los argentinos cayeron en la primera ronda frente a Valerio Aboian (Argentina) y Bruno Fernández (Brasil) por 6-3, 3-6 y 10-6.

La agenda deportiva de Monzón lo tiene insripto para el Challenger de Bogotá, un torneo de categoría 75. El correntino deberá jugar la clasificación desde este domingo.

Por su parte, el correntino Carlos María Zárate (412º) retomará su actividad la próxima semana en el M15 de San Salvador de Jujuy donde parte como segundo favorito.

En tanto que Lautaro Midón (230º) será parte del Challenger de Iasi, un certamen de categoría 100 en Rumania.