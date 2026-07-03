En los penales, Egipto eliminó a Australia

Egipto le ganó en la tanda de penales por 4 a 2 a Australia, tras igualar 1 a 1 en el partido, y se metió por primera vez en su historia en los octavos de final del Mundial de fútbol.

Los penales de Egipto los convirtieron Mahmoud Saber, Rami Rabia, Mohamed Salah y Hossam Abdelmaguid para darle el histórico pase a octavos de final.



Emam Ashour a los 13 minutos del primer tiempo puso en ventaja a Egipto pero Mohamed Hany en contra a los 10 del complemento le dio el empate definitivo a Australia.

Los 90 minutos terminaron 1 a 1 y en el alargue no se pudieron sacar ventajas.

Ahora Egipto espera por Argentina o Cabo Verde para jugar el martes 7, desde las 13, su cruce de octavos de final.