Argentina sufrió pero venció a Cabo Verde en el alargue

La Selección Argentina le ganó 3-2 a Cabo Verde en un partido durísimo, donde tuvo que ir al tiempo extra, y consiguió la clasificación a los octavos de final del Mundial 2026.

Los goles de la “Albiceleste” los hicieron Lionel Messi, Lisandro Martínez y Cristian Romero, mientras que para Cabo Verde anotaron Laros Duarte y Jovane Cabral.

A los 28 minutos, Lisandro Martínez controló en el círculo central y metió un brillante pase para Lionel Messi, que controló bárbaro y definió con clase ante Vozinha. Para el arranque del complemento, los caboverdianos salieron más decididos a buscar la igualdad y la encontraron en una buena combinación colectiva que terminó con un preciso remate cruzado de Deroy Duarte.

La Scaloneta fue en búsqueda del segundo pero Vozinha fue imbatible y forzó el alargue. Allí, el equipo dirigido por Lionel Scaloni se hizo fuerte en la pelota parada: Licha Martínez capturó un rebote y sacó un zapatazo al colgó al ángulo. Sin embargo, Sindy Lopes Cabral metió un tremendo golazo de antología para el 2-2, que pudo volver a quebrar el Cuti Romero de cabeza tras un córner de Messi.



Rl defensor Cristian "Cuti" Romero metió la cabeza en el momento justo para poner el 3 a 2 de la Selección argentina ante Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026.

El zaguero se elevó en el área tras la ejecución del tiro de esquina del capitán Lionel Messi y desvió, con una interferencia defensiva, la pelota al arco para poner el agónico triunfo para los dirigidos por Lionel Scaloni.

El martes, en Atlanta, desde las 13, Argentina se medirá con Egipto en uno de los cruces de octavos de final.