Jornada inaugural del Oficial de la A que entrega dos plazas al Regional

El Torneo Oficial 2026 de Primera División A de la Liga Correntina de Fútbol se pondrá en marcha este sábado con la disputa en forma completa de la primera fecha.

Dieciséis equipos lucharán por quedarse con el título y las dos plazas disponibles al Regional Federal Amateur 2027.

El campeón defensor es el Deportivo Mandiyú que tiene como DT a la dupla Nicolás Ferreira y Hernán Coronel.

En el inicio del 2026, Independiente del barrio Unión logró la Copa de la Liga donde superó al Albo en la final y buscará volver a ser protagonista.

Lipton, con Pablo Suárez como DT, viene de lograr por primera vez en su historia el título en el Provincial y ahora buscará extender su buen momento en el torneo capitalino.

Huracán, Cambá Cuá, Ferroviario y Boca Unidos, con muchos jóvenes, quieren prenderse en la lucha por los primeros puestos.

Doctor Montaña, campeón de la B en el 2025, debuta en la categoría superior y Yaguareté, el otro ascendido, regresa al círculo superior.

Forma de juego



En la primera fase, jugarán todos contra todos por suma de puntos. Para la segunda, los equipos serán divididos en dos grupo (pares e impares según ubicación de la primera etapa). Volverán a jugar todos contra todos en cada grupo, pero se mantiene la tabla única.

Los ocho primeros accederán a los cuartos de final. Después serán las semifinales y la final. Todas las rondas eliminatorias serán a partido único.

Los finalistas clasificarán al Regional Federal Amateur del 2027.

En tanto que los dos últimos, concluida la segunda fase, perderán la categoría.

Programación



El programa de partidos de la primera fecha que se jugará este sábado es el siguiente:



Cancha de Sportivo: 14.00 Huracán vs. Sacachispas y 16.00 Mandiyú vs. Libertad.



Cancha de Boca Unidos: 14.00 Yaguareté vs. Empedrado y 16.00 Boca Unidos vs. Doctor Montaña.



Cancha de Lipton: 14.00 Curupay vs. Sportivo y 16.00 Cambá Cuá vs. Talleres.



Cancha de Ferroviario: 15.00 Ferroviario vs. Independiente.



Cancha de Mburucuyá: 16.00 Mburucuyá vs. Lipton.



