Taraguy expone su invicto frente a Curda

Tras la pausa por la ventana nacional del Torneo del Interior (TdI), este fin de semana regresa el Torneo Regional NEA con la disputa de la quinta fecha. Dos partidos se jugarán este sábado y tres el domingo.

Taraguy buscará seguir invicto, Aranduroga y Curda e Asunción harán pesar la localía para seguir prendidos en la tabla, mientras que Curne y San Patricio intentarán mantenerse en los puestos de clasificación.

San José de Asunción y Aguará de Formosa irán en busca de puntos importantes como visitante, en paralelo a Regatas y Capri de Posadas con urgencias de empezar a ganar para salir del fondo de la tabla.

Las acciones arrancarán el sábado desde las 14 con el partido entre Sixty y San Patricio en Villa Fabiana. Por su parte, CURDA recibirá a desde las 14:30 a Taraguy en Asunción, protagonizando uno de los partidos importantes del cronograma.

En la continuidad de la fecha, Aranduroga abrirá el domingo desde las 15 ante San José en Santa Ana, CAPRI será local de Aguará a las 16, mientras que en la Isla de Villa Rio Negro Regatas y CURNE protagonizarán el clásico chaqueño, con la urgencia de retornar a la victoria en el certamen.

Programa



La quinta fecha del Regional contempla estos encuentros:



Sábado 4: 14.30 Curda vs. Taraguy (Adrián Bogado) y 16.00 Sixty vs. San Patricio (Rodrigo Sauco).



Domingo 5: 15.00 Aranduroga vs. San José (Joaquín Romero), 16.00 Regatas vs. Curne (Leandro Peker) y 16.00 Capri vs. Aguará (Juan Zubieta).

Así se ubican



Cumplidas cuatro fechas, las posiciones del Regional NEA están así:



Taraguy 20 puntos, Aranduroga 15, Curda 14, San Patricio 13, Curne 11, Sixty 10, San José 9, Aguará 5, Regatas 2 y Capri 0.



